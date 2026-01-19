Chưa hết lo Đình Bắc, CĐV Trung Quốc lại "rén" vì một ngôi sao khác của U23 Việt Nam

Highlights U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE (AET) (Tứ kết U23 châu Á 2026)

Trước thềm trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, dư luận bóng đá Trung Quốc đang dành sự quan tâm đặc biệt tới đối thủ đến từ Đông Nam Á. Đáng chú ý, bên cạnh cái tên quen thuộc Nguyễn Đình Bắc trên hàng công, nhiều cổ động viên Trung Quốc lại tỏ ra lo ngại hơn cả trước một cầu thủ khác của U23 Việt Nam, đó là trung vệ Nguyễn Hiểu Minh.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội lớn như Weibo, không ít ý kiến cho rằng Đình Bắc rõ ràng là mũi nhọn nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến ở tuyến trên. Tuy nhiên, điều khiến họ phải bàn luận nhiều hơn lại nằm ở hàng phòng ngự, nơi Hiểu Minh đang thể hiện vai trò rất quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.

Theo nhận định của nhiều CĐV Trung Quốc, Hiểu Minh không chỉ chắc chắn trong các tình huống phòng ngự, tranh chấp tay đôi và không chiến, mà còn đặc biệt nguy hiểm khi U23 Việt Nam được hưởng các tình huống cố định. Trung vệ này thường xuyên tham gia hỗ trợ tấn công, có khả năng chọn vị trí và đánh đầu tốt, trở thành mối đe dọa tiềm ẩn cho khung thành đối phương mỗi khi bóng được treo vào vòng cấm.

Hiểu Minh khiến nhiều NHM Trung Quốc lo lắng.

Một số bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc thẳng thắn thừa nhận rằng việc kèm chặt Đình Bắc là điều gần như bắt buộc, nhưng nếu không có phương án phong tỏa Hiểu Minh trong các pha bóng bổng, U23 Trung Quốc hoàn toàn có thể phải trả giá. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng sự nguy hiểm của U23 Việt Nam nằm ở chính việc họ sở hữu những cầu thủ có thể tạo khác biệt ở nhiều vị trí, chứ không chỉ phụ thuộc vào một cá nhân trên hàng công.

"Đình Bắc nguy hiểm là điều ai cũng thấy, nhưng tôi còn lo hơn về Nguyễn Hiểu Minh, đặc biệt trong các tình huống cố định của U23 Việt Nam".

"Hiểu Minh không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn rất lợi hại khi tham gia tấn công. Tôi thực sự lo cho khung thành của Li Hao".

"Với tình hình này thì hàng thủ của U23 Việt Nam có thể sẽ rất nhàn hạ đây, rồi những tình huống cố định thì sao, họ mạnh hơn chúng ta ở điểm đó".

Những phản ứng này phần nào cho thấy sự tôn trọng và dè chừng của CĐV Trung Quốc dành cho U23 Việt Nam trước trận đấu mang tính quyết định. Việc một trung vệ như Hiểu Minh được nhắc đến nhiều không kém các tiền đạo cũng phản ánh rõ nét sự tiến bộ trong cách tổ chức lối chơi của đội bóng áo đỏ, nơi các phương án tấn công được triển khai đa dạng và có chiều sâu hơn.

Trong bối cảnh trận bán kết sắp diễn ra, sự chú ý từ phía người hâm mộ Trung Quốc dành cho Hiểu Minh chắc chắn sẽ tạo thêm áp lực, nhưng đồng thời cũng là minh chứng cho thấy U23 Việt Nam đang được đánh giá là đối thủ không hề dễ chịu, với nhiều mối nguy tiềm tàng mà U23 Trung Quốc buộc phải tính toán kỹ lưỡng nếu muốn giành quyền vào chung kết.

