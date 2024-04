V.League 2015, bầu Đức "giải tán sạch sẽ" đội 1 HAGL để dọn đường cho lứa U19 lên chơi ở đấu trường cực kỳ khắc nghiệt này. Khi được hỏi tại sao không để lại vài cầu thủ dạn dày kinh nghiệm để "lót" cho "tụi nhỏ", ông trả lời dứt khoát: "Tao sợ - không phải mấy đứa lính trước nó hư hay gì, mà cách ứng xử không phù hợp với tụi nhỏ, nên cho đi. Chứ tao biết làm thế là đội yếu và khó chứ".

Quyết định ấy của bầu Đức đã và đang phải trả giá đắt, bởi ngoài mùa giải 2021 đội bóng phố Núi đứng đầu V.League sau giai đoạn lượt đi, song rốt cuộc không thể có danh hiệu khi V.League năm ấy bị hủy ngang vì đại dịch, thì chục mùa giải tính từ khi lứa U19 với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường được đôn lên chơi V.League, HAGL đều luôn ngấp nghé ngưỡng trụ hạng. Nói như Minh Vương, họ: "Dành cả thanh xuân để trụ hạng".

Dĩ nhiên cùng với sự chật vật của HAGL, lứa cầu thủ U19 đình đám ngày ấy cũng phải chịu không ít thiệt thòi. Song đó là sự thiệt thòi nếu so với những "siêu sao" của bóng đá Việt Nam, cũng như danh hiệu ở đấu trường V.League, chứ về mặt tên tuổi lẫn tài chính, những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy... đều có được đủ đầy.

Gần 10 năm sau quyết định "hồi đó", bầu Đức cũng để những "đứa con cưng" của mình ra đi, và ngay lập tức họ chứng minh được năng lực của mình ở đội bóng mới. Văn Thanh có được ngay chức vô địch V.League trong mùa đầu tiên rời HAGL, trong khi Văn Toàn đang là trụ cột không thể thiếu được của đội bóng đang dẫn đầu Night Wolf V.League 2023/34 - Thép Xanh Nam Định. Tuấn Anh cũng được đội bóng mới của Văn Toàn vời về để chơi bên cạnh Hồng Duy.

Cái được lớn nhất của bầu Đức trong cách hành xử đầy trách nhiệm với những cầu thủ ngôi sao mà mình sở hữu, ấy là sự tôn trọng tuyệt đối đến từ họ, khác hẳn với cái cách Đình Bắc đang hành xử sau chút tiếng tăm có được ở tuổi đôi mươi.

Nhìn cái cách mà Đình Bắc hành xử trong trận Quảng Nam gặp HAGL mới đây trên sân Hòa Xuân, không ít người theo dõi sát sao V.League cũng như bóng đá Việt Nam phải lắc đầu ngán ngẩm, bởi rõ ràng cầu thủ trẻ này đang đi vào "vết xe đổ" của những tài năng trẻ "sớm nở tối tàn" trước đây, không thất bại vì chuyên môn, mà bởi cách hành xử mang tính đạo đức.

Bàn thắng của tiền đạo 20 tuổi này vào lưới đội tuyển Nhật Bản ở Asian Cup 2023 là điểm sáng chói lọi của Đình Bắc, và có lẽ nó là xuất phát điểm khiến cầu thủ này bắt đầu "chết chìm" trong cái danh vọng mà bản thân cậu và những người xung quanh nghĩ rằng sẽ đến nhanh, trong khi đằng trước vẫn là hàng vạn thử thách.

Sau án phạt mà CLB Quảng Nam áp dụng vì hành vi vô kỷ luật của Đình Bắc, HLV Troussier tiếp tục ưu ái "cậu trò cưng" của mình, khiến cầu thủ này càng có phần ảo tưởng về danh vọng, để rồi hành động như thể một ngôi sao xấu tính ở trận gặp HAGL khi được tung vào sân ở hiệp hai, với pha đá bay chai nước, cũng như lối chơi ích kỷ. "Ngôi sao" là thứ Đình Bắc chưa với tới ở tuổi đôi mươi, còn "xấu tính" thì đã rõ mồn một.

Vì sao Đình Bắc "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng"? Hi vọng đấy không phải là tính cách của cầu thủ người Nghệ An này. Hi vọng Đình Bắc chỉ đang "diễn" theo "kịch bản" được viết sẵn bởi "người lớn".

Và hi vọng "kịch bản" ấy không đưa cầu thủ trẻ tiềm năng của bóng đá Việt Nam này "đi quá xa".