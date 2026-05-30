Chưa đấu chung kết với Arsenal, PSG chốt kế hoạch chia thưởng vô địch Cúp C1

Trước trận chung kết Champions League (Cúp C1 châu Âu) , tờ L'Equipe (Pháp) tiết lộ kế hoạch chia tiền thưởng của Paris Saint-Germain (PSG) cho các cầu thủ. Nếu đánh bại Arsenal trên sân Puskas Arena (Budapest, Hungary) tối nay, mỗi cầu thủ PSG nhận được số tiền 1 triệu euro (tương đương 30 tỷ đồng).

"Vượt ra ngoài những con số, hệ thống của Paris còn hé lộ một điều hoàn toàn khác: Khát vọng vun đắp văn hóa tập thể, ngay cả trong hệ thống lương thưởng" , tờ L'Equipe viết.

Thông thường, ngoài các khoản tiền thưởng riêng theo hợp đồng cá nhân, các đội bóng cũng có các khoản tiền thưởng chung được chia vào cuối mùa giải. Mức chia thưởng do ban huấn luyện và các cầu thủ thỏa thuận với nhau trước khi đưa ra quyết định.

Ban lãnh đạo PSG, cụ thể là Cố vấn thể thao Luis Campos và huấn luyện viên Luis Enrique đều thống nhất rằng tất cả cầu thủ nhận số tiền thưởng bằng nhau. Từ những ngôi sao như Ousmane Dembele, Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia cho đến Quentin Ndjantou - người chỉ được thi đấu đúng 1 trận ở vòng phân hạng (League Phase) đều nhận số tiền như nhau. Quy chế này được áp dụng từ mùa giải trước, khi PSG vô địch Champions League lần đầu tiên.

Triết lý này cũng được huấn luyện viên Luis Enrique ủng hộ. Theo L'Equipe, điều này phản ánh văn hóa hiện tại của PSG là chỉ coi trọng danh hiệu tập thể. Ngay cả ở đấu trường Ligue 1, tiền thưởng tập thể chỉ được chia cho các cầu thủ khi đội bóng có danh hiệu vô địch, và vẫn được chia đều cho tất cả mọi người.

Với bóng đá châu Âu, tiền thưởng của cầu thủ thường phụ thuộc nhiều vào các điều khoản cá nhân riêng biệt. Ngoài ra, chuyện chia tiền thưởng chung của toàn đội sẽ phụ thuộc vào đóng góp cụ thể của từng cá nhân. Ngay tại V.League, các đội bóng cũng phân bổ tiền thưởng theo cách như vậy. Cầu thủ đá chính được thưởng nhiều hơn cầu thủ dự bj vào sân thay người. Mức thưởng của người ngồi dự bị không thi đấu hoặc không được đăng kí thi đấu còn thấp hơn nữa.

Trận đấu giữa PSG và Arsenal diễn ra lúc 23h00 ngày 30/5 (theo giờ Việt Nam) và được truyền hình trực tiếp trên TV360+1, ON Football HD và các ứng dụng TV360, VTVCab,