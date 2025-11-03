Chưa có kết quả kháng cáo, Malaysia tự điều tra vụ gian lận nhập tịch

Trong khi chờ quyết định cuối cùng từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chủ động thành lập Ủy ban điều tra độc lập (IIC) để rà soát vụ gian lận nhập tịch cầu thủ. Theo tờ Berita Harian (Malaysia), ủy ban này họp phiên đầu tiên hôm nay (3/11), dự kiến hoàn tất báo cáo chi tiết trong vòng 6 tuần.

Cuộc điều tra này hoàn toàn độc lập với các hành động của FIFA trong cùng vụ việc. Bất kể kết quả kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia lên FIFA ra sao, nhóm điều tra vẫn làm rõ vụ việc để đưa ra câu trả lời về vi phạm cụ thể cũng như những người phải chịu trách nhiệm.

Chưa có án phạt cho đội tuyển Malaysia sau bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ.

Ủy ban điều tra do LĐBĐ Malaysia thành lập nhưng không có thành viên nào thuộc cơ quan này. Điều này để đảm bảo quá trình điều tra được tiến hành công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp.

FAM thuê cựu chánh án tối cao Tun MD Raus Sharif làm chủ tịch ủy ban. Các thành viên còn lại là cựu thẩm phán Kamaludin Md Said, cựu Tổng giám đốc cơ quan quản lý dịch vụ công của Malaysia là Yusof Ismail và luật sư cấp cao Thavailingarum Thavarajah.

"Chúng tôi đã tổ chức cuộc họp đầu tiên ngày hôm nay và sẽ nỗ lực hết sức để hoàn tất điều tra, chuẩn bị báo cáo trình FAM trong vòng sáu tuần" , ông Raus Sharif cho biết.

Liên đoàn bóng đá Malaysia khẳng định không cố ý, không trực tiếp tham gia việc làm giả thông tin trong hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Cố vấn của đội tuyển Malaysia - Tiểu vương Tunku Ismail bang Johor - cũng phủ nhận liên quan đến quá trình nhập quốc tịch.

Ông cho biết chỉ đề xuất danh sách những cầu thủ có thể nhập quốc tịch để thi đấu cho đội tuyển Malaysia - dựa trên thông tin nhận được từ các công ty môi giới. Phần việc tiếp theo trong quy trình do Liên đoàn bóng đá Malaysia và các cơ quan chức năng thực hiện.

LĐBĐ Malaysia vẫn chờ kết quả kháng cáo từ FIFA. Đội ngũ pháp lý của FAM cho rằng sẽ có câu trả lời vào ngày 30/10. Tuy nhiên, qua mốc thời gian này 3 ngày, FIFA vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. LĐBĐ châu Á (AFC) cũng phải chờ kết luận để làm căn cứ xem xét án phạt cho LĐBĐ Malaysia.