Trước một trận đấu của Barcelona, quán Casa Pin gần sân Camp Nou treo một lá cờ Thánh George đặc biệt: giữa nền cờ là ảnh Anthony Gordon đội chiếc mũ Catalonia truyền thống, kèm dòng chữ ví anh là "người Catalonia". Mới chỉ ra sân 5 trận và vẫn chưa ghi bàn, cầu thủ chạy cánh người Anh đã chinh phục Camp Nou theo cách mà không nhiều tân binh làm được.

Từ nỗi hoài nghi đến những tràng pháo tay

Khi Gordon chính thức chuyển đến Barca hồi tháng 5 với mức phí ban đầu 70 triệu euro, anh trở thành cầu thủ Anh thứ hai trong lịch sử gia nhập đội bóng xứ Catalonia theo dạng được mua về, sau Gary Lineker năm 1986.

Đó là khoản đầu tư không nhỏ cho một cầu thủ mà mùa trước chỉ ghi 6 bàn, có 2 kiến tạo sau 26 trận cho Newcastle tại Premier League - đội bóng khi ấy về đích ở vị trí thứ 12. Thậm chí, trong số 6 bàn thắng của Gordon, có tới 3 bàn đến từ chấm phạt đền.

Gordon là cầu thủ người Anh thứ hai được Barca mua về sau Gary Lineker năm 1986.

Những con số tại giải quốc nội khiến không ít người hoài nghi về khả năng Gordon hòa nhập ngay với đội hình xuất phát của Barca. Nhưng đó chỉ là một nửa câu chuyện. Ở đấu trường Champions League mùa trước, Gordon ghi tới 10 bàn sau 12 trận, chỉ đứng sau Kylian Mbappe (15 bàn) và Harry Kane (14 bàn) trong danh sách "Vua phá lưới".

Chính phong độ châu Âu đầy ấn tượng ấy, cùng vị trí sở trường cánh trái - nơi Marcus Rashford từng đảm nhiệm trong màu áo mượn của Barca mùa trước - đã thuyết phục ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia chọn Gordon thay vì gia hạn với Marcus Rashford.

"Ý tưởng chơi bóng của chúng tôi gắn kết nhiều hơn với Anthony. Phong cách của cậu ấy phù hợp với những gì huấn luyện viên đang tìm kiếm", giám đốc thể thao Deco lý giải khi được hỏi vì sao Barca chọn Gordon.

Gordon từng có một lần chạm ngõ Camp Nou trước khi thực sự khoác áo đội bóng này. Đó là trận lượt về vòng 1/8 Champions League mùa trước, khi Newcastle để thua đậm 2-7 ngay trên sân đối phương. Trận thua ê chề ấy, trớ trêu thay, lại là lần đầu tiên anh cảm nhận được không khí của nơi sẽ trở thành nhà của mình chỉ vài tháng sau.

Không ghi bàn, vẫn được yêu

Ngày ra mắt của Gordon ở La Liga, gặp Elche, đã hé lộ nhiều điều về con người anh hơn bất kỳ bàn thắng nào có thể làm được. Vào sân từ ghế dự bị khi Barca đang dẫn 2-0, Gordon đối mặt với thủ môn Elche sau một pha thoát xuống, nhưng thay vì tự dứt điểm để có bàn thắng đầu tiên, anh chọn chuyền ngang cho Fermin Lopez ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 trong trận thắng 5-0 chung cuộc.

"Bạn luôn muốn chiến thắng, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tập thể, đặc biệt là ở CLB này", Gordon nói sau trận đấu. Với các cổ động viên Barca, đó là tín hiệu cho thấy họ vừa có được một cầu thủ không chạy theo vinh quang cá nhân.

Gordon rất nhanh chóng hòa nhập vào lối chơi của Barca.

Trận đá chính đầu tiên của anh, gặp Bilbao ngày 27/8, tiếp tục củng cố niềm tin ấy. Khán đài Camp Nou đồng thanh hô vang tên Gordon giữa hiệp đấu - một đặc ân mà không phải tân binh nào cũng nhận được ngay từ những trận đầu tiên. Đáp lại, anh vẫy tay chào khán đài rồi vỗ nhẹ vào phù hiệu trên ngực áo.

HLV Hansi Flick sau trận ấy cũng dành lời khen ngợi: "Tốc độ, sự nhiệt huyết của cậu ấy... tất cả đều rất tốt cho chúng tôi và đúng là những gì chúng tôi tìm kiếm ở cậu ấy. Cậu ấy mới đến và còn nhiều tiềm năng để tiến bộ, để vươn lên một đẳng cấp khác. Chúng tôi cần cậu ấy đạt đến điều đó".

Ở trận gặp Rayo Vallecano sau đó, Gordon tiếp tục để lại dấu ấn bằng một pha kiến tạo bằng gót cho Raphinha, đủ tinh tế để đánh lừa toàn bộ hàng thủ đối phương. Đó là pha bóng khiến giới quan sát phải nhắc lại rằng Gordon không đơn thuần là một cầu thủ chạy cánh tốc độ, mà còn sở hữu nhãn quan và kỹ thuật xử lý bóng đủ để thích nghi với lối chơi kiểm soát bóng đặc trưng của Barca.

Sau 5 trận ra sân cho Barca, Gordon vẫn chưa có bàn thắng nào, nhưng đã có 4 đường kiến tạo ở La Liga, nhiều nhất giải. Và với HLV Flick, điều đó cũng quan trọng không kém việc ghi bàn: "Là một tiền đạo, từ phía cánh của cậu ấy, bạn muốn ghi bàn. Cậu ấy đã có vài cơ hội và bỏ lỡ. Nhưng cậu ấy đã tạo ra những đường chuyền quyết định để chuẩn bị cho bàn thắng, và điều đó cũng rất quan trọng".

Cú đánh gót điệu nghệ của Gordon cho Raphinha.

Barca của Flick đang có khởi đầu mùa giải ấn tượng nhất kể từ khi ông tiếp quản băng ghế huấn luyện hồi tháng 5/2024, với 22 bàn thắng ghi được và chỉ để thủng lưới 3 bàn sau 5 trận đầu tiên trên mọi đấu trường. Raphinha đang dẫn đầu về số bàn thắng với 8 pha lập công, còn Lamine Yamal có 5 bàn. Nhưng phía sau họ, không thể không nhắc đến một "người tiếp đạn" rất hào phóng, đó là Anthony Gordon.

Người Anh nói tiếng Catalonia

Nếu chỉ nhìn vào những gì diễn ra trên sân, người ta có thể bỏ lỡ phần thú vị nhất trong câu chuyện của Gordon. Ngay trong buổi lễ ra mắt tại Camp Nou hồi cuối tháng 5, anh đã trả lời phỏng vấn bằng tiếng Tây Ban Nha, rồi sau đó dừng lại trò chuyện với các cổ động viên bằng vài câu tiếng Catalonia.

Đó không phải là sự ngẫu hứng. Gordon đã bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha từ vài năm trước, với sự giúp đỡ của một nhân viên vật lý trị liệu người Madrid từng làm việc tại Newcastle suốt một thập kỷ. Đến Barcelona, anh vẫn duy trì đều đặn hai buổi học tiếng Tây Ban Nha và tiếng Catalonia mỗi tuần, đủ để bắt nhịp những câu chuyện phiếm cùng đồng đội trong phòng thay đồ.

Quán Casa Pin gần sân Camp Nou treo một lá cờ Thánh George với ảnh Anthony Gordon đội chiếc mũ Catalonia truyền thống.

Cuộc sống của Gordon ở thành phố mới cũng nhanh chóng ổn định. Anh chuyển đến Barcelona cùng bạn đời và con trai, và từng được bắt gặp dùng bữa tại Botafumeiro - một trong những nhà hàng yêu thích của chủ tịch CLB Joan Laporta.

"Chắc chắn điều ấn tượng nhất là Anthony cực kỳ thông minh", một nguồn tin từ đội một Barca chia sẻ. "Là một cầu thủ, cậu ấy biết mình có thể làm gì, điểm mạnh của mình là gì và có thể giúp HLV cùng tập thể ra sao. Cậu ấy có lối chơi đồng đội và đọc trận đấu rất tốt".

Một nguồn tin thân cận với Gordon còn tiết lộ rằng việc đến Barcelona vốn là giấc mơ từ lâu của anh, dù trước đó Bayern Munich cũng theo đuổi ráo riết. "Cậu ấy sẽ không nói ra, vì đó không phải tính cách của cậu ấy, nhưng Anthony không đến Barcelona chỉ để làm dày thêm bảng thành tích. Cậu ấy đến đây để tạo ra ảnh hưởng lớn, để thực sự hiểu về CLB và thành phố này, và để đi vào lịch sử của Barca", nguồn tin từ êkíp của Gordon nói với The Athletic.

Con đường đến với bóng đá đỉnh cao của Gordon cũng không trải đầy hoa hồng. Cầu thủ sinh năm 2001 này từng bị loại khỏi học viện Liverpool - đội bóng mà anh hâm mộ từ nhỏ - khi mới 11 tuổi, trước khi trưởng thành từ lò đào tạo Everton rồi chuyển sang Newcastle. Ở cấp độ trẻ, Gordon từng đá tiền đạo cắm khi cùng đội tuyển U21 Anh vô địch châu Âu năm 2023 (thắng Tây Ban Nha trong trận chung kết). Giải đó, Gordon ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo, đá chính 5 trong 6 trận của đội.

Gordon có thể cùng với Yamal và Raphinha hợp thành mũi đinh ba mới của Barca.

Vì vậy, không ngạc nhiên khi trong nội bộ Barca đã có những cuộc trao đổi về việc để Gordon đá cao nhất trong tương lai. "Tôi nghĩ rồi sẽ có lúc chúng tôi thấy Gordon đá tiền đạo cắm ở Barca", một nguồn tin từ Camp Nou nói với The Athletic.

Trở lại với lá cờ ở quán Casa Pin, cách các cổ động viên Barca đùa vui khi ghép tên Gordon thành "Gros" - biệt danh mang hàm ý gần gũi kiểu Catalonia - có lẽ là hình ảnh nói lên tất cả. Một cầu thủ chưa ghi bàn thắng sau 5 trận kể từ khi ra mắt, nhưng đã nhận được tình cảm rất lớn từ cộng đồng culé.

Bởi với người Barcelona, đôi khi bàn thắng không phải là thước đo duy nhất của lòng yêu mến cũng như sự hiệu quả, và Anthony Gordon đang chứng minh điều đó theo cách của riêng mình.