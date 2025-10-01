Chưa bao giờ thấy cảnh bì bõm lội nước chơi pickleball như thế này!

Mưa gió ào ào, sân ngập như hồ bơi nhưng tinh thần thể thao thì vẫn "cháy" hết mình. Mới đây, loạt video ghi lại cảnh các "tín đồ" pickleball lội nước, vừa cầm vợt vừa tung bóng trong tình trạng sân ngập úng đã khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi.

Video chơi pickleball dưới nước khiến dân tình chú ý, bàn tán sôi nổi (Video: DongPickleball)

Hình ảnh tưởng chừng "khó tin nhưng có thật" này nhanh chóng lan truyền rầm rộ, thu hút hàng triệu lượt xem cùng vô vàn bình luận cực mặn:

"Pickleball phiên bản nâng cấp waterball."

"Sân vận động hay công viên nước đây?"

"Đam mê có thể ngập tận đầu gối nhưng tinh thần thì chưa bao giờ chìm".

"Người ta có bóng chuyền bãi biển, còn mình có pickleball bể bơi".

Cảnh lội nước chơi pickleball

Một trận đấu diễn ra dưới trời mưa khác

Tuy nhiên, bên cạnh sự thích thú, không ít ý kiến cũng lên tiếng lo ngại khi chơi dưới mưa dễ trượt ngã, tiềm ẩn nguy cơ chấn thương, đặc biệt là các cú ngã khi di chuyển nhanh. Ngoài ra, nếu có sấm chớp, mưa bão to thì việc thi đấu dưới mái chê ở sân pickleball "tạm bợ" cũng rất nguy hiểm.