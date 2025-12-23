Chủ tịch VFF: "Bóng đá thế giới cũng ít đội ngược dòng được như U22 Việt Nam"

"BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI CŨNG ÍT ĐỘI NGƯỢC DÒNG ĐƯỢC NHƯ U22 VIỆT NAM”

“Bạn bè quốc tế đánh giá rất cao thành tích này, khi chúng ta đứng đầu bảng tổng sắp huy chương bóng đá SEA Games 33 (2 HCV của U22 Việt Nam và tuyển futsal nữ - PV). Điều này cho thấy bóng đá Việt Nam đã khẳng định vị thế trong khu vực và thể hiện được tinh thần thi đấu kiên cường, không từ bỏ, nhất là ở trận chung kết bóng đá nam.

Đội tuyển U22 Việt Nam bị dẫn 2-0 nhưng đã lội ngược dòng thành công và giành tấm huy chương danh giá nhất đại hội. Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam làm được điều này, nhất là khi thi đấu trên sân của chủ nhà”, chủ tịch Trần Quốc Tuấn chia sẻ trên trang chủ VFF.

U22 Việt Nam công kênh chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sau trận chung kết SEA Games 33.

Ông nói tiếp: “Một đội bị dẫn 2-0, khả năng lật ngược thế cờ rất thấp không chỉ với bóng đá Việt Nam mà cả trên thế giới, nhất là trong trận chung kết. Đó là khó khăn rất lớn của không chỉ U22 Việt Nam mà còn với các đội bóng lớn. Rất ít đội làm được điều này.

Có mặt ở trên sân, tôi yêu cầu đội tuyển xốc lại tinh thần, và cố gắng có bàn thắng sớm. Nếu không, không biết trận đấu kết thúc thế nào. Tôi rất mừng khi có sự thay đổi nhân sự và chiến thuật hợp lý, lối chơi của đội tuyển đã khởi sắc trong hiệp 2. Và khi Thái Sơn vào sân, U22 Việt Nam đã cầm được tuyến giữa và có bàn thắng sớm của Đình Bắc.

Hy vọng đã trở lại với chúng ta. Từ đó các bàn thắng cứ thế đến. Trận đấu này không dành cho những người yếu tim. Một số khán giả còn lo lắng đến nỗi phải tắt tivi, đến khi mở ra thì vỡ òa vì U22 Việt Nam dẫn ngược trở lại”.

U22 Việt Nam tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc.

Không dừng lại ở đó, chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn còn tin rằng tinh thần quả cảm của U22 Việt Nam sẽ là bài học quý để các đội tuyển trẻ, ĐTQG noi theo:

“Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 là bài học quý giá của các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nếu quyết tâm, không từ bỏ, chúng ta luôn còn hy vọng. Ý chí kiên cường của các cầu thủ là điều đáng trân trọng. Nỗ lực của ban huấn luyện cũng vậy, bởi vào lúc khó khăn nhất, ban huấn luyện đã đưa ra những quyết định sáng suốt.

Tôi thực sự hạnh phúc và sung sướng khi U22 Việt Nam lội ngược dòng và giành HCV trên đất Thái, thật tự hào vì sự cống hiến của các “Chiến binh sao vàng”!”.

TƯƠNG LAI CỦA HLV KIM SANG-SIK VÀ BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

Một chi tiết được quan tâm nhiều trong thời gian quan là thời hạn hợp đồng của HLV Kim Sang-sik. Chia sẻ về vấn đề này, ông Trần Quốc Tuấn cho biết:

“Hiện nay các bộ phận chuyên môn và bộ phận Tổng thư ký của VFF đang làm việc và chuẩn bị các phương án để không bị động nhân sự HLV trưởng ở các đội tuyển quốc gia. Chúng ta mới kết thúc SEA Games vài ngày nên công việc thời gian tới rất nhiều.

Hợp đồng của ông Kim Sang Sik sẽ kết thúc với VFF sau vòng chung kết Asian Cup 2027. HLV Mai Đức Chung cũng lớn tuổi nên chúng tôi cần thời gian để trao đổi với các bên”.

VFF khẳng định tương lai cùng HLV Kim Sang-sik.

Đồng thời, vị chủ tịch VFF cũng tin vào khả năng tuyển Malaysia sẽ bị xử thua, dẫn tới việc tuyển Việt Nam giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

“3 chức vô địch trong năm nay, thì cả 3 lần chúng ta đánh bại đội chủ nhà. Điều đó thể hiện bản lĩnh đáng khâm phục của các đội tuyển của chúng ta. Năm 2025 là năm đặc biệt khi tất cả những đội trẻ, đội tuyển của Việt Nam đều vượt qua vòng loại châu Á.

Hiện chúng ta đã có 7 đội lọt vào vòng chung kết châu Á. Nếu AFC xử lý xong vụ gian lận cầu thủ nhập tịch của bóng đá Malaysia, dự kiến bóng đá Việt Nam sẽ có đội thứ 8 dự vòng chung kết châu Á. Tôi cũng đang đợi quyết định của AFC, hy vọng sắp đến, khi chứng cứ FIFA đưa ra quá rõ ràng”.

Theo chia sẻ của ông Trần Quốc Tuấn, trong nhiều năm qua bóng đá Việt Nam đã có sự đầu tư quyết liệt để gia tăng nội lực, tăng cường chất lượng đào tạo cầu thủ, HLV, tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ tập huấn, cọ xát ở nước ngoài.

Bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu có lần thứ 2 dự World Cup với đội tuyển nữ, đồng thời đội tuyển nam cũng quyết tâm hướng tới mục tiêu này trong tương lai.