Ông Erick Thohir - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia - đặt mục tiêu hoàn tất việc nhập tịch cho hai cầu thủ Thom Haye và Ragnar Oratmangoen vào tuần tới để họ kịp thi đấu trận lượt về gặp tuyển Việt Nam.

" Tôi hy vọng 1-2 ngày tới có thể nhận quyết định. Sau đó, Thom Haye và Ragnar Oratmangoen sẽ làm lễ tuyên thệ vào tuần tới ", ông Erick Thohir chia sẻ.

Trước đó, Thom Haye, Ragnar Oratmangoen có mặt ở Indonesia nhưng không thể làm lễ tuyên thệ do chưa hoàn tất thủ tục giấy tờ. Chỉ có Nathan Tjoe-A-On kịp làm lễ tuyên thệ. Ông Erick Thohir cho biết, lý do khiến hai cầu thủ không kịp làm thủ tục là do vướng kỳ nghỉ lễ ở Indonesia.

Thom Haye và Ragnar Oratmangoen đã trở lại Hà Lan để chuẩn bị cho vòng 26 giải vô địch quốc gia Hà Lan diễn ra cuối tuần này. Hai cầu thủ này được kỳ vọng sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh của đội tuyển Indonesia. Họ thường xuyên ra sân và là nhân tố quan trọng trong đội hình đội bóng chủ quản.

Thom Haye nhiều khả năng thi đấu ở trận lượt về gặp tuyển Việt Nam.

Thom Haye thuộc biên chế SC Heerenveen - đội bóng cũ của Đoàn Văn Hậu. Mùa giải năm nay, Haye ra sân 25 trận và ghi 3 bàn. Tiền vệ trung tâm này từng khoác áo các đội tuyển trẻ của Hà Lan. Thành tích nổi bật của anh là chức vô địch U17 châu Âu năm 2012.

Ragnar Oratmangoen là một tiền vệ tấn công của CLB Fortuna Sittard. Ở trận gần nhất ngày 10/3, cầu thủ này giúp Fortuna Sittard hòa 2-2 trước Ajax Amsterdam.

Ông Erick Thohir cho biết, Liên đoàn bóng đá Indonesia sẽ tập trung hoàn tất nhập tịch cho bộ đôi trên và tạm thời chưa có kế hoạch nhập tịch thêm. Ở danh sách tập trung tháng 3, HLV Shin Tae-yong điền tên 11 cầu thủ nhập tịch, gồm có Sandy Walsh, Justin Hubner, Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On, Marc Klok, Ivar Jenner, Rafael Struick...

Ông Erick Thohir cho biết ban huấn luyện đội tuyển muốn đánh giá thêm về khả năng hòa nhập của các cầu thủ nhập tịch trước khi gửi ý kiến cho liên đoàn.

" Chúng tôi đang thử nghiệm các vị trí. Ragnar chơi tiền đạo, còn Thom thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ. Chúng tôi sẽ tính toán số lượng nếu các vị trí không đủ ".

Tại bảng F, đội tuyển Iraq đứng đầu với 6 điểm. Tuyển Việt Nam xếp nhì với 3 điểm. Indonesia có cùng 1 điểm như Philippines nhưng xếp chót bảng.

2 trận đấu tới mang ý nghĩa quyết định cho suất đi tiếp của hai đội. HLV Shin Tae-yong có buổi làm việc với ông Erick Thohir về sự chuẩn bị của đội tuyển. Nhà cầm quân này không đảm bảo sẽ thắng cả hai trận. Tuy nhiên, ông tin rằng trận lượt đi sẽ khó khăn hơn bởi các cầu thủ nhập tịch từ châu Âu phải di chuyển quãng đường xa và sức ép ở sân Gelora Bung Karno là rất lớn.

Hai trận đấu của tuyển Indonesia gặp Việt Nam sẽ diễn ra các ngày 21 và 26/3.