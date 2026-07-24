Chủ tịch LĐBĐ Argentina: Tây Ban Nha vô địch xứng đáng

Chủ tịch LĐBĐ Argentina kêu gọi người hâm mộ chấm dứt các thuyết âm mưu sau chung kết World Cup 2026, khẳng định Tây Ban Nha xứng đáng giành chiến thắng.

Ngày 23/7, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) Claudio Tapia , lên tiếng kêu gọi người hâm mộ chấm dứt các thuyết âm mưu sau thất bại của đội tuyển Argentina trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, khẳng định đối thủ đã giành chiến thắng một cách hoàn toàn xứng đáng.

Sau khi Argentina để thua 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết, mạng xã hội nước này xuất hiện hàng loạt tin đồn và thuyết âm mưu nhằm lý giải thất bại của đội nhà. Từ những cáo buộc về sức ép bên ngoài, sự can thiệp của FBI cho đến các lời đe dọa nhằm vào gia đình cầu thủ, nhiều giả thuyết được lan truyền bất chấp việc Tây Ban Nha được đánh giá là đội chơi vượt trội trong suốt trận đấu.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch AFA Claudio Tapia đã đăng tải một tuyên bố trên mạng xã hội, kêu gọi người dân Argentina nhìn nhận thất bại một cách khách quan và không để những thông tin sai lệch chi phối. Trước đó, huấn luyện viên và trợ lý huấn luyện viên đội tuyển cũng đã thừa nhận sự vượt trội của Tây Ban Nha.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina, ông Claudio Tapia. (Ảnh: AP)

“Đừng để những lời dối trá đánh lừa. Họ vượt trội hơn, họ đã đánh bại chúng ta một cách công bằng” , ông Tapia nhấn mạnh.

Người đứng đầu AFA cho rằng đội tuyển Argentina cần biết cách chấp nhận thất bại với tinh thần cao thượng giống như khi ăn mừng chiến thắng. Theo ông, Tây Ban Nha xứng đáng nâng cúp và Argentina không nên tìm kiếm những lời bào chữa ngoài chuyên môn.

“Chúng ta không thể đánh bại Tây Ban Nha. Họ vượt trội hơn, họ xứng đáng giành chiến thắng, và chúng ta phải biết cách thừa nhận điều đó. Trong thể thao, bạn cũng học được cách chấp nhận thất bại với cùng một sự cao thượng như khi ăn mừng chiến thắng.

Đúng vậy, chúng ta đã thua trận chung kết. Nhưng tập thể này vừa mang lại niềm vui to lớn cho đất nước. Argentina đã ăn mừng trận đấu trước đó. Đội bóng này một lần nữa cho thấy tại sao nó lại có ý nghĩa lớn lao như vậy đối với người dân chúng ta” , Chủ tịch AFA nói.

Trong lịch sử World Cup, Argentina đã giành 3 chức vô địch cùng 4 lần lên ngôi á quân. Theo Chủ tịch AFA, Argentina là một trong những đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá thế giới, vì vậy thất bại là điều khó chấp nhận.

Chủ tịch LĐBĐ Argentina kêu gọi người dân dành ghi nhận cho sự cố gắng của đội tuyển. (Ảnh: AP)

“Thật đau lòng khi thua cuộc. Chúng ta đau lòng vì vốn là một đội bóng cạnh tranh và thành công nhất trong lịch sử. Vị trí thứ hai không bao giờ làm chúng ta hài lòng. Chúng ta đau lòng vì đã quen với việc chiến đấu đến cùng và là một trong hai đội bóng xuất sắc nhất thế giới”.

Dù vậy, ông kêu gọi người dân dành sự ghi nhận cho những hy sinh của toàn đội sau hơn 50 ngày tập trung xa gia đình để đại diện cho đất nước tại World Cup.

“Bây giờ là lúc để bày tỏ lòng biết ơn, sát cánh và ghi nhận những cầu thủ đã một lần nữa cống hiến hết mình vì màu áo đội tuyển. Những chiến dịch bôi nhọ cần được chấm dứt. Sự cống hiến, công sức và trái tim của đội tuyển sẽ mãi mãi trường tồn. Không có lời bào chữa nào ở đây. Đội tuyển quốc gia sẽ tiếp tục đại diện cho Argentina với niềm tự hào mà họ luôn mang trong mình” , Chủ tịch LĐBĐ Argentina nhấn mạnh.