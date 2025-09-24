Chủ tịch LĐBĐ Afghanistan bị cáo buộc đòi hối lộ 10.000 USD cho suất lên tuyển quốc gia

Chủ tịch AFF Mohammad Yousef Kargar (phải) chụp ảnh cùng Nesar Ahmad Mohmand nhưng lại khẳng định chưa từng gặp anh ta.

Nesar Ahmad Mohmand hiện đang chơi ở giải hạng nhì Australia. Vào cuối năm ngoái, anh tham gia một giải đấu thường niên tại Melbourne do cộng đồng người Afghanistan ở nước ngoài tổ chức, sau đó gây sự chú ý. Tháng 3 vừa rồi, Chủ tịch AFF Mohammad Yousef Kargar đã gửi thư tới CLB Stockton Sharks kèm lời mời Mohmand tới Thái Lan, nơi đội tuyển quốc gia Afghanistan đang tập luyện. Thời điểm đó Afghanistan đang chuẩn bị cho trận giao hữu với Bầy voi chiến trước khi chơi trận mở màn vòng loại Asian Cup 2027 với Myanmar.

Chuyện này không có gì đáng nói cho đến mới đây, Đài truyền hình Quốc tế Afghanistan bất ngờ tung ra các đoạn ghi âm cuộc trao đổi giữa Chủ tịch Kargar và anh trai của Mohmand. Trong đó, Kargar đã yêu cầu đối phương chuyển 10.000 USD vào tài khoản một cộng sự thân tín, và "sau khi hoàn tất, tôi sẽ thông báo cho HLV để ông ta sắp xếp".

"Cậu biết đấy, để ra sân ở trận đấu với Myanmar là không thể, nhưng trận đấu với Syria vào tháng 6 thì khác. Chúng tôi sẽ đăng ký sớm để Mohmand có suất cứng trong đội hình", Kargar nói trong đoạn ghi âm. Ở một đoạn khác, vì anh trai Mohmand chỉ muốn trả 5.000 USD, Kargar chấp nhận giảm xuống còn 6.500 USD mà theo ông, nó được dùng để xin thị thực cho chuyến đi tới Thái Lan.

Sau khi các đoạn ghi âm bị công khai, Kargar thừa nhận đó là giọng của ông. Tuy nhiên, Chủ tịch AFF giải thích rằng đó là cuộc đàm phán về bản hợp đồng tài trợ mới, với một nhân vật ông gặp ở Australia nhưng... không biết tên. Kargar cũng trần tình, rằng đối tác này sẽ tài trợ với điều kiện để em trai khoác áo đội tuyển. "Tôi nói rõ điều này là không thể, và quyền quyết định hoàn toàn thuộc về HLV trưởng", Kargar biện giải.

Thông tin từ The Guardian cho hay, đây không phải là lần đầu Kargar đối mặt với cáo buộc tham nhũng. Ông từng bị cáo buộc dàn xếp tỷ số hai trận đấu trong một giải đấu quốc tế nam năm 2008 tại Malaysia trong thời gian dẫn dắt đội tuyển quốc gia (giai đoạn từ 2008–2014).

Nhiệm kỳ Chủ tịch của Kargar dự kiến kết thúc trong năm nay nhưng FIFA xác nhận nhiệm kỳ này đã được gia hạn đến cuối tháng 1/2026 vì những lý do chưa được công bố.