Chủ tịch FIFA tuyên bố muốn dỡ bỏ lệnh cấm với đội tuyển Nga

"Chúng ta phải xem xét việc cho phép bóng đá Nga trở lại. Chắc chắn rồi. Lệnh cấm thi đấu chẳng đạt được gì ngoài việc tạo ra thêm sự thất vọng và mâu thuẫn. Cho phép các cầu thủ nam và nữ từ Nga chơi bóng ở các khu vực khác của châu Âu là điều có ích", chủ tịch FIFA Gianni Infantino chia sẻ, "Ít nhất là ở các giải đấu trẻ".

Bóng đá Nga bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế từ năm 2022, ở cả cấp ĐTQG lẫn CLB. Năm 2023, LĐBĐ châu Âu (UEFA) từng lên kế hoạch cho phép đội U17 Nga dự giải U17 châu Âu nhưng không thành công.

Mới đây, FIFA đã công bố giải đấu dành cho lứa tuổi U15 ở cấp độ quốc tế. Giải đấu của các cầu thủ nam dự kiến diễn ra trong năm 2026 và được nhấn mạnh dành cho tất cả 211 liên đoàn thành viên. Đây được coi là tín hiệu mở ra hi vọng trở lại với đấu trường quốc tế của bóng đá Nga.

Trong quãng thời gian bị cấm dự các giải chính thức, đội tuyển Nga vẫn thi đấu hàng loạt trận giao hữu và được tính điểm trên BXH FIFA. Tuy nhiên, đội bóng xứ sở bạch dương đã bỏ lỡ nhiều giải đấu lớn như Euro, World Cup và Nations League.