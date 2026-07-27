Chủ tịch FIFA phá vỡ im lặng giữa tâm điểm chỉ trích World Cup 2026

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, cho rằng nhiều người đã bị chi phối bởi sự thù hận, bỏ qua mọi thứ để buông lời chỉ trích World Cup 2026.

"Gửi đến tất cả những ai đã bỏ lỡ khoảnh khắc trẻ em, ông bà và cha mẹ cùng nhau quây quần vì môn thể thao vua. Tôi xin lỗi vì nói ra điều này khi các trận đấu đã kết thúc và xin lỗi vì bạn đã bỏ lỡ tất cả khoảnh khắc của sự gắn kết đó," Infantino viết.

"Xin lỗi vì bạn đã bị chi phối bởi sự thù hận và chỉ trích đến mức bỏ lỡ tất cả. Gửi những người ngồi sau bút mực và giấy trắng, ngồi sau màn hình để lan truyền sự thù hận và những tin đồn thất thiệt, tôi muốn nói rằng, trong khi các bạn ngồi phía sau, chúng tôi - FIFA - đang ở tuyến đầu để tổ chức, làm việc chăm chỉ và mang đến màn trình diễn tuyệt vời nhất", người đứng đầu FIFA bày tỏ.

Chủ tịch Infantino tuyên bố World Cup 2026 là giải đấu không có bạo lực, không có sự cố xảy ra, an toàn và an ninh tuyệt đối 100%. Ở đó chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Ông dẫn chứng có 7 triệu người từ hơn 200 quốc gia đã đến sân theo dõi các trận đấu trong suốt giải đấu.

Tại World Cup 2026, FIFA bị chỉ trích vì công tác trọng tài và bê bối tiền đạo Balogun được hoãn án treo giò sau tấm thẻ đỏ. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới liên tục bị lên án vì bán giá vé "trên trời", phân bổ vé không hợp lý và tận thu thương mại. FIFA cho tạm hoãn 3 phút mỗi hiệp để các cầu thủ tiếp nước. Đến trận chung kết, FIFA kéo dài thời gian nghỉ giữa hiệp để tổ chức halftime show.

Chủ tịch Infantino tuyên bố những quyết định gây tranh cãi của trọng tài hay phán quyết kỷ luật kỳ lạ là chuyện thường ngày và vốn được chấp nhận rộng rãi ở một số giải đấu lớn nhất trên toàn thế giới.

"Gửi những ai đang dành thời gian và năng lượng để ghét bỏ chúng tôi, xin hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm, thiền định, cầu nguyện hoặc xem một trận bóng đá và thực sự quan sát những gương mặt, ánh mắt và cảm xúc. Tôi mong bóng đá sẽ giúp họ vượt lên mọi thù hận", Chủ tịch FIFA kết luận.

Sau khi FIFA ra quyết định hoãn treo giò tiền đạo Balogun, Liên đoàn Bóng đá châu Âu công khai phản đối. Chủ tịch Caferin của UEFA khẳng định FIFA cố tình bẻ luật, sẽ tạo ra tiền lệ xấu cho môn thể thao vua. Gần đây, LĐBĐ Na Uy khẳng định sẽ kiện FIFA vì vụ bế bối liên quan đến tiền đạo Balogun.