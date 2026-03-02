Chủ tịch FIFA Infantino muốn truất quyền cầu thủ che miệng khi giao tiếp

Chủ tịch Gianni Infantino mới đây đã ra đề xuất "cầu thủ che miệng khi nói chuyện với đối thủ" có thể bị đuổi khỏi sân, trong bối cảnh xuất hiện cáo buộc phân biệt chủng tộc nhắm vào Gianluca Prestianni của Benfica, khi anh bị tố xúc phạm tiền đạo Vinicius Junior của Real Madrid tại Champions League.

"Nếu một cầu thủ che miệng và nói điều gì đó, và điều đó mang tính phân biệt chủng tộc, thì rõ ràng cậu ta phải bị đuổi khỏi sân" - Infantino nói với Sky News.

Chủ tịch FIFA nhận định cầu thủ phải nói điều không nên nói, nếu không thì tại sao phải che miệng. Nếu họ không có gì phải giấu, họ đâu cần che miệng khi nói. Đơn giản vậy thôi.

"Đây là những hành động chúng ta có thể và buộc phải thực hiện nếu muốn nghiêm túc trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc" - Chủ tịch FIFA nhấn mạnh.

Ông cho biết FIFA có thể áp dụng biện pháp mới ngay trong kỳ họp của đại hội FIFA Congress vào tháng tới, đồng thời cân nhắc giảm án nếu cầu thủ thành khẩn xin lỗi. Trong khi đó, Prestianni hiện bị UEFA điều tra và đối mặt nguy cơ treo giò 10 trận, nhưng anh phủ nhận cáo buộc.

Ông Infantino cũng đề cập khả năng áp dụng các mức phạt khác nhau đối với hành vi phân biệt chủng tộc, tùy thuộc vào việc cầu thủ có công khai xin lỗi hay không.

"Có lẽ chúng ta nên nghĩ không chỉ đến việc trừng phạt, mà còn thay đổi văn hóa, tạo điều kiện cho cầu thủ hoặc bất kỳ ai mắc lỗi được xin lỗi. Trong lúc nóng giận, bạn có thể làm điều mình không muốn. Nếu họ xin lỗi, án phạt có thể khác đi. Chúng ta nên cân nhắc điều đó" - ông Infantino bày tỏ.