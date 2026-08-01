Chủ tịch FIFA hủy kế hoạch bán cổ phần World Cup

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino rút đề xuất bán cổ phần World Cup sau khi các liên đoàn thành viên cùng nhiều quan chức FIFA đồng loạt phản đối.

Ngày 31/7, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), ông Gianni Infantino , hủy bỏ đề xuất bán cổ phần tại World Cup sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn thành viên.

“Sau khi lắng nghe cẩn thận mọi ý kiến, rõ ràng dự án này đã tạo ra những chia rẽ đến mức, bất kể nhận được bao nhiêu sự ủng hộ, nó cũng không còn phục vụ mục tiêu ban đầu nữa” , ông Gianni Infantino nêu rõ.

Dù từ bỏ kế hoạch, Infantino cho biết ông sẽ tiếp tục đối thoại với các bên liên quan. “Trong thời gian tới, tôi sẽ đưa tất cả các bên quan tâm trở lại thảo luận trên tinh thần cùng hướng tới lợi ích chung của bóng đá, với mục tiêu tiếp tục phát triển môn thể thao này trên toàn thế giới, đặc biệt tại những quốc gia cần sự hỗ trợ của chúng ta” , ông nói.

Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino, đã hủy bỏ đề xuất bán cổ phần tại World Cup. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ngày 28/7, Chủ tịch FIFA đề xuất thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE) và bán cổ phần tại World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân. Nhóm các nhà đầu tư tiềm năng được cho là do Joshua Kushner, em trai của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đứng đầu.

Việc ông Infantino thay đổi quyết định diễn ra sau khi 2 quan chức cấp cao của FIFA lên tiếng chỉ trích kế hoạch này. Một người tuyên bố từ chức khỏi vị trí cố vấn Chủ tịch FIFA, trong khi người còn lại cho rằng các nhân viên FIFA đã bị đánh lừa và dự án này không được phép tiếp tục.

Carlos Cordeiro, người đại diện cho FIFA trong Lực lượng đặc nhiệm World Cup của Nhà Trắng, đã từ chức để phản đối kế hoạch. Trong tuyên bố từ chức, ông cho biết mình “không thể đứng nhìn FIFA cân nhắc việc bán cổ phần tại World Cup”. Ông cũng kêu gọi các lãnh đạo cấp cao khác của FIFA công khai lên tiếng.

Vài giờ sau, Giám đốc điều hành (COO) FIFA Kevin Lamour gửi tuyên bố tới hãng tin AP, cho biết các nhân viên FIFA đã bị Infantino đánh lừa vì ông thiếu minh bạch trong quá trình chuẩn bị kế hoạch bán cổ phần suốt nhiều tháng qua. Theo Lamour, dự án này không nên tiếp tục.

“Đây là dự án của một cá nhân. Không chỉ dự án này không được phép tiếp tục, mà đã đến lúc các nhà lãnh đạo bóng đá phải tự đặt ra những câu hỏi đúng đắn và đưa ra những quyết định đúng đắn” , Kevin Lamour khẳng định.

Trước đó, 55 liên đoàn thành viên UEFA đã thống nhất tẩy chay World Cup và toàn bộ các giải đấu của FIFA để phản đối đề xuất này, với tuyên bố: “Có những điều đơn giản là quá quan trọng để đem ra bán. Đây không chỉ là một thất bại nghiêm trọng về năng lực lãnh đạo mà còn là sự thoái thác trách nhiệm của FIFA với tư cách là đơn vị bảo vệ bóng đá thế giới”.

Sau UEFA, Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf) cùng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đồng loạt phản đối kế hoạch này.

Trong khi đó, khi trả lời câu hỏi của các phóng viên tại Trại David ngày 31/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông không có cuộc thảo luận nào với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về kế hoạch của cơ quan quản lý bóng đá thế giới trong việc bán cổ phần cho các nhà đầu tư bên ngoài.