Chủ tịch FIFA đến Malaysia, báo Malaysia hi vọng vào một điều “ngọt ngào”

Trang Majoriti (Malaysia) đưa tin: “Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên kế hoạch thực hiện chuyến thăm chính thức để ký một thỏa thuận phát triển bóng đá ASEAN nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá trong khu vực Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Infantino cũng sẽ đến thăm Trung tâm huấn luyện quốc gia tại Putrajaya, nơi sẽ là trọng tâm chính trong quá trình phát triển đội tuyển quốc gia dưới sự quản lý của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM)”.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (thứ hai từ trái sang) rất quan tâm tới bóng đá Đông Nam Á

Majoriti bày tỏ hi vọng song song với chuyến thăm của ông Infantino, chuyện LĐBĐ Malaysia kháng cáo án phạt của FIFA cũng sẽ được quan tâm đúng mức hơn. Trang báo Malaysia trích dẫn một số ý kiến:

- Đây là tin tốt. Phải có lý do để ông Infantino đến Malaysia. Hi vọng sẽ có điều “ngọt ngào”.

- Hi vọng FIFA và LĐBĐ Malaysia sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Thời điểm hiện tại, LĐBĐ Malaysia vẫn đang chờ đợi kết quả kháng cáo. Vào ngày 26/9, FIFA công bố quyết định trừng phạt LĐBĐ Malaysia cùng 7 cầu thủ nhập tịch Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Nguyên nhân của án phạt là 7 cầu thủ này thi đấu trái phép cho ĐTQG Malaysia.

Tới ngày 7/10, FIFA đăng tải bằng chứng nhóm cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ có những thông tin sai lệch. LĐBĐ Malaysia sau đó đã đệ đơn kháng cáo. Kết quả kháng cáo dự kiến có vào ngày 30/10.