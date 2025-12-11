Chủ tịch CLB vô địch Premier League bất ngờ thi đấu và giành HCV SEA Games 33

Tỷ phú Aiyawatt Srivaddhanaprabha đã góp mặt trong đội hình đội tuyển polo Thái Lan vô địch nội dung 2-4 goals tại SEA Games 33. Chủ tịch CLB Leicester City cùng đồng đội thể hiện sức mạnh áp đảo khi toàn thắng cả 4 trận đấu trên hành trình đến với tấm HCV. Trận chung kết, tuyển Thái Lan thắng Brunei với tỉ số 7,5-0. Trước đây, ông Aiyawatt Srivaddhanaprabha cũng từng tham dự môn polo tại SEA Games 29 (năm 2017) nhưng chỉ giành được tấm HCB.

Ông Aiyawatt Srivaddhanaprabha (số 1) ăn mừng tấm HCV SEA Games 33

Năm nay 40 tuổi, tỷ phú Aiyawatt Srivaddhanaprabha chính là người điều hành tập đoàn King Power và CLB Leicester City sau sự ra đi của người cha Vichai Srivaddhanaprabha.

Theo chia sẻ từ tỷ phú Aiyawatt Srivaddhanaprabha, ông tham gia thi đấu tại SEA Games 33 để tưởng nhớ người cha quá cố. Ông Vichai Srivaddhanaprabha khi còn sống từng góp phần quan trọng trong việc khởi xướng môn polo ở Thái Lan và thành lập Liên đoàn polo xứ Chùa Vàng.

Ông Aiyawatt Srivaddhanaprabha và chiếc cúp vô địch FA Cup

2 cha con Vichai Srivaddhanaprabha và Aiyawatt Srivaddhanaprabha đứng sau giai đoạn thành công nhất lịch sử Leicester City. Đội bóng này đã vô địch Premier League mùa giải 2015/16 và vô địch FA Cup mùa 2020/21. Họ cũng có lần đầu tham dự Champions League vào mùa giải 2016/17 và vào tới vòng tứ kết.