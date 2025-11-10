Chủ tịch CLB Tây Ban Nha nói thẳng về cầu thủ "nhập lậu" Malaysia: "Chúng tôi tin cậu ấy vô tội"

Trong một phát biểu mới đây, Chủ tịch CLB Deportivo Alaves, Alfonso Fernandez de Troconiz, đã khẳng định trung vệ nhập tịch Malaysia, Facundo Garcés, vô tội trong vụ việc đang khiến anh phải đối mặt với án phạt nghiêm khắc từ FIFA. Ông cho biết: “Cuối cùng, đây là vấn đề cá nhân và không liên quan đến CLB. Tuy nhiên, rõ ràng nó tác động đến chúng tôi vì không thể sử dụng cậu ấy trong thời gian này.”

Facundo Garcés, 26 tuổi, đã không thể thi đấu từ trận gặp Getafe hồi tháng 9 do lệnh cấm tạm thời từ FIFA. Việc này đã buộc HLV Alaves phải thay đổi chiến thuật, gây khó khăn cho đội bóng. Chủ tịch De Troconiz bày tỏ niềm tin rằng Garcés sẽ được minh oan, khẳng định: “Chúng tôi vẫn tin rằng Garcés vô tội. Cậu ấy có quyền kháng cáo, và chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ cậu ấy đến cùng.”

Trước đó, chính Facundo Garcés là người đã "lỡ tay" khoe việc mình có thể thi đấu cho ĐT Malaysia là nhờ... cụ cố. Mà điều đó thì không đúng luật FIFA. Sau đó, Facundo Garcés đã sửa lại là nhờ ông của mình nhưng đúng sai thế nào thì FIFA đã ra án phạt rồi. Giờ chỉ còn chờ CAS mà thôi!

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng với bảy cầu thủ khác đã nộp đơn kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo của FIFA sau khi bị ban án phạt, nhưng đơn kháng cáo đã bị bác bỏ. Theo thông báo từ FIFA, Garcés và các cầu thủ sẽ phải chịu án treo giò 12 tháng và bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ.

FAM không chấp nhận quyết định này và thông báo sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Trong khi chờ đợi kết quả từ CAS, lãnh đạo Alaves vẫn nhấn mạnh sự tin tưởng tuyệt đối vào Garcés, người được coi là một phần quan trọng trong kế hoạch lâu dài của đội bóng.

Hiện tại, chưa có thông tin chính xác về thời gian CAS sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng, nhưng CLB Alaves khẳng định sẽ đồng hành cùng Garcés cho đến khi vụ việc được giải quyết dứt điểm.