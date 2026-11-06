Chủ tịch CLB cũ tố HLV Jorge Jesus 'đâm sau lưng' Ronaldo

Chủ tịch CLB Andorinha cho rằng HLV Jorge Jesus đã phản bội Cristiano Ronaldo, khiến tiền đạo 41 tuổi quyết định chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha.

Tối 5/11, Cristiano Ronaldo tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, khép lại hành trình hơn hai thập kỷ khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Ông Duarte Santos, Chủ tịch câu lạc bộ Andorinha, cho rằng nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tay của Ronaldo không đơn thuần xuất phát từ tuổi tác hay vấn đề chuyên môn. Ông nhận định siêu sao 41 tuổi không nhận được sự ủng hộ từ huấn luyện viên Jorge Jesus.

“Không có lý do gì để tiếp tục đồng hành cùng một người mà chúng ta biết rõ đã phản bội và đâm sau lưng mình một nhát dao chí mạng. Tôi cho rằng Ronaldo đã hành động nhất quán với quan điểm của bản thân. Anh ấy quyết định ra đi cũng là để tránh phát sinh thêm những rắc rối không đáng có” , ông Duarte Santos cho biết.

Phát biểu của Chủ tịch Andorinha được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus trở thành chủ đề gây tranh cãi tại Bồ Đào Nha.

Ông Duarte Santos, Chủ tịch CLB Andorinha. (Ảnh: JM Madeira)

Trước đó, tiền đạo 41 tuổi được cho là đã xảy ra bất đồng với nhà cầm quân này trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia hồi tháng 9 và tháng 10. Ronaldo sau đó rời trại huấn luyện, làm dấy lên những đồn đoán về tương lai của anh trong màu áo đội tuyển.

Duarte Santos cho rằng Ronaldo “hoàn toàn phù hợp với những gì Jorge Jesus mong muốn”. Đáng chú ý, người đứng đầu Andorinha phản đối việc tổ chức trận đấu chia tay Ronaldo nếu Jorge Jesus vẫn giữ cương vị HLV trưởng.

Theo ông, Ronaldo xứng đáng nhận được sự tri ân đặc biệt sau những đóng góp cho bóng đá Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, sự kiện này chỉ nên diễn ra “với một huấn luyện viên đội tuyển quốc gia khác”.

Andorinha là nơi Ronaldo bắt đầu sự nghiệp bóng đá. Siêu sao sinh năm 1985 từng thi đấu cho các đội trẻ của CLB tại Madeira trong giai đoạn 1993-1995, trước khi tiếp tục phát triển tài năng và trở thành một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Sau khi Ronaldo tuyên bố giải nghệ quốc tế, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) xác nhận kế hoạch tổ chức một buổi lễ đặc biệt nhằm tôn vinh cựu đội trưởng. Tuy nhiên, thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức vẫn chưa được công bố.