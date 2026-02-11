Chu Thanh Huyền xinh như búp bê, Quang Hải đi "xin vía" có con gái, sốt ruột muốn lên chức bố lần 2 lắm rồi!

Bà xã tiền vệ Quang Hải - hotgirl Chu Thanh Huyền mới đây khiến cộng đồng mạng chú ý khi xuất hiện với visual xinh xắn như búp bê, gương mặt tròn trịa, làn da mịn màng cùng phong cách trang điểm trong veo. Dù chỉ là khoảnh khắc đời thường, nhan sắc ngọt ngào của cô nàng vẫn đủ sức chiếm trọn spotlight.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng sau khi lập gia đình, Chu Thanh Huyền còn khiến dân tình thích thú khi liên tục được ông xã Quang Hải dành cho những cử chỉ cưng chiều. Trong bức ảnh chụp chung, tiền vệ sinh năm 1997 không ngần ngại ôm sát, hôn nhẹ lên má vợ đầy tình cảm, toát lên đúng vibe "chồng mê vợ không lối thoát".

Đáng nói hơn, trong những dịp tụ tập cuối năm, "bố bỉm sữa" Quang Hải dạo này còn đặc biệt chăm bế các bé gái, miệng thì liên tục "xin vía" có con gái trong tương lai. Từ những tương tác vui vẻ, cách nói chuyện úp mở cho đến ánh mắt đầy trìu mến dành cho bà xã, tất cả đều khiến netizen đoán rằng chàng cầu thủ đang sốt ruột mong ngày lên chức bố lần 2. Và Chu Thanh Huyền cũng từng chia sẻ mong muốn sau này sẽ sinh một cô công chúa đáng yêu.

Bên dưới bài đăng, loạt bình luận rôm rả xuất hiện: "Vợ xinh thế này bảo sao Hải mê", "Visual này sinh con gái là hết nước chấm", "Ông Hải mong lắm rồi đấy"...

Có thể thấy, không chỉ viên mãn về sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân của Quang Hải - Chu Thanh Huyền cũng đang ở giai đoạn ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ. Với sự đồng lòng của cả hai vợ chồng trong việc mong có con gái để cưng chiều, ngày Quang Hải chính thức khoe tin vui lên chức bố lần 2 có lẽ cũng không còn xa.



