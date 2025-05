Mới đây, nàng WAG Chu Thanh Huyền - bà xã tiền vệ Nguyễn Quang Hải khiến fan "xỉu up xỉu down" khi "tái xuất" rầm rộ trên mạng xã hội sau nhiều drama với loạt ảnh khoe nhan sắc cực phẩm như chưa từng trải qua kỳ sinh nở, những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống sang chảnh, quẩy hết mình trên sân bóng mà visual vẫn "nét". Và đặc biệt là niềm hạnh phúc khi hot girl Sơn Tây được ông xã nổi tiếng chi chục tỷ mua tặng siêu xe.

Trong loạt ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, bà xã Quang Hải diện áo yếm đơn giản nhưng vẫn tôn lên trọn vẹn đường cong mềm mại cùng làn da trắng sứ không tì vết. Lối trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc đen suôn thẳng khiến cô nàng vừa mang nét ngọt ngào, vừa sang chảnh khó rời mắt. Góc nghiêng thần thánh, sống mũi cao vút và đôi môi chúm chím của Chu Thanh Huyền được netizen không tiếc lời khen ngợi: "Visual đỉnh thật", "Vừa đẻ xong mà đẹp xuất sắc thế này á?", "Đúng là gái một con trông mòn con mắt"...

Không chỉ gương mặt, vóc dáng của bà xã Quang Hải sau khi sinh con trai đầu lòng cũng gây ấn tượng mạnh. Diện váy hai dây ôm sát khi ngồi ăn sáng tại quán cà phê, vợ Quang Hải khiến netizen trầm trồ vì vòng 1 căng đầy, bờ vai mảnh mai cùng làn da láng mịn, "mình hạc xương mai" không thua kém so với nàng WAG Doãn Hải My vẫn được dân mạng ưu ái khen ngợi. Có thể thấy, dù đã là mẹ bỉm một con nhưng body của Chu Thanh Huyền vẫn "on top" như thời con gái, thậm chí còn mặn mà và quyến rũ hơn gấp bội.

Dưới hình ảnh của Chu Thanh Huyền, netizen không ngừng trầm trồ trước màn "lên hương nhan sắc" của hot girl thị phi. Một số fan còn hài hước để lại bình luận: "Như này bảo sao Quang Hải không mê", "Ai nói đẻ xong xuống sắc chứ nhìn chị Huyền đúng kiểu đỉnh của chóp", hay "Gái một con vừa đẹp vừa sang, chuẩn vợ tuyển thủ quốc dân", "Quang Hải mê mệt là có lý do",...

Chu Thanh Huyền sinh năm 2000, là hot mom đình đám trên mạng xã hội. Cô nổi lên khi hẹn hò và kết hôn cùng cầu thủ số một đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải. Tận dụng tốt danh tiếng của Quang Hải, Chu Thanh Huyền phát triển việc kinh doanh online mảng mỹ phẩm và xây dựng hình ảnh một nữ doanh nhân sảng chảnh. Tuy không hoạt động showbiz nhưng độ hot của Chu Thanh Huyền chưa bao giờ hạ nhiệt, nhất là từ khi trở thành mẹ bỉm sữa, ngày càng được Quang Hải yêu chiều.

Ngoài việc tặng vợ những món đồ hiệu đắt đỏ gồm trang sức, túi xách, quần áo, giàu dép từ các nhà mốt xa xỉ, mới đây, chàng cầu thủ còn không tiếc tiền chi cả chục tỷ để mua siêu xe cho vợ, đáp ứng ước mơ bấy lâu của cô nàng.

Từ những hình ảnh gần đây, có thể thấy Chu Thanh Huyền vẫn giữ phong độ nhan sắc đỉnh cao, thậm chí còn "thăng hạng" hơn trước dù dính nhiều drama ồn ào cõi mạng. Dẫu bao sóng gió, nàng WAG vẫn thể hiện hình ảnh của một người phụ nữ hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống bên chồng con, dưới sự bao bọc, che chở của Quang Hải.