Chu Thanh Huyền tay xách túi hiệu bước ra từ xế hộp bạc tỉ như chủ tịch, visual miễn chê sau nghi vấn thẩm mỹ

Nàng WAG Chu Thanh Huyền – bà xã tiền vệ Nguyễn Quang Hải vừa gây chú ý khi đăng tải video bước ra từ chiếc xế hộp vài tỉ đồng mà Quang Hải mua cách đây vài năm. Chu Thanh Huyền đội mũ thời trang, diện váy hai dây khoe xương quai xanh gợi cảm, làn da "trắng phát sáng", thần thái đầy tự tin. Nàng WAG sinh năm 2000 tự lái xế hộp và đi làm, video "flex" luôn công việc của cô nàng phía sau hình ảnh lên sóng livestream quen thuộc. Dân tình còn chú ý đến chiếc túi hiệu có giá đắt đỏ mà vợ Quang Hải xách trên tay. Cuộc sống của cô nàng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có gia đình hạnh phúc, chồng hết mực yêu thương và cũng có công việc kiếm tiền cực đỉnh.

Thần thái bước ra từ xế hộp gây chú ý của Chu Thanh Huyền

Chu Thanh Huyền không chỉ được biết đến với vai trò là hậu phương vững chắc của ngôi sao sân cỏ, mà còn gây ấn tượng mạnh với công chúng nhờ hình ảnh sang chảnh, hiện đại và đầy cuốn hút.

Mỗi lần xuất hiện, cô đều ghi điểm với phong cách thời trang tinh tế. Cô chuộng những thiết kế tối giản nhưng tôn dáng, thường xuyên diện váy hai dây, áo croptop, blazer hay những mẫu váy bodycon ôm sát. Đi kèm là loạt phụ kiện hàng hiệu như túi xách, kính mắt, giày cao gót hàng hiệu.

Không chỉ gây chú ý bởi gu ăn mặc, nàng WAG còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống tiện nghi, hiện đại. Chu Thanh Huyền thường xuyên di chuyển bằng chiếc xế hộp bạc tỷ và khoe đi mua sắm tại trung tâm thương mại.

Cô nàng có cuộc sống hạnh phúc bên Quang Hải

Mới đây, Thanh Huyền vướng nghi vấn can thiệp thẩm mỹ do sự thay đổi rõ rệt trên gương mặt. So với những hình ảnh trước, hiện tại, gương mặt của cô trông bầu bĩnh hơn, đặc biệt là ở phần mũi cao, sống mũi thon gọn, mắt hai mí rõ. Những điểm này khiến không ít cư dân mạng đặt nghi vấn về việc cô đã thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ như nâng mũi, cắt mí hoặc tiêm filler. Thế nhưng, chính chủ ngay sau đó đã lên tiếng gương mặt thay đổi do tăng cân chứ không hề can thiệp thẩm mỹ.

Cuộc sống hôn nhân của Chu Thanh Huyền và Nguyễn Quang Hải sau đám cưới thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Cặp đôi tổ chức lễ cưới hoành tráng vào đầu năm 2024 tại Đông Anh (Hà Nội) và sau đó là tiệc cưới sang trọng tại một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố. Từ khi kết hôn, Chu Thanh Huyền và Quang Hải thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào, cho thấy sự gắn bó và đồng hành trong cả cuộc sống lẫn công việc.

Sau khi về chung một nhà, cả hai cùng chuẩn bị đón con đầu lòng. Chu Thanh Huyền cập nhật hành trình làm mẹ trên mạng xã hội, từ việc mua sắm đồ dùng trẻ sơ sinh cho đến tâm sự về những thay đổi trong cuộc sống. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi vì giữ được nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng gọn gàng và tinh thần tích cực. Trong khi đó, Quang Hải vẫn duy trì phong độ trên sân cỏ, đồng thời dành nhiều thời gian chăm sóc vợ con.