Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư

Chu Thanh Huyền muốn giống Triệu Lộ Tư

Đêm 7/8, trên trang cá nhân, Chu Thanh Huyền - bà xã tiền vệ Nguyễn Quang Hải khoe video đời thường quya tại phòng ngủ chính của gia đình. Trong đó, nàng WAG diện bộ đồ ngủ đơn giản, tóc vấn cao tuỳ ý, hào hứng ngồi xếp những hộp trang sức lên giường, tất cả có 9 hộp, gồm nhẫn, vòng cổ, lắc tay... Chu Thanh Huyền hồi hộp đợi Quang Hải bước vào, hai tay đan chéo vào nhau rồi cười lấy lòng chồng. Phản ứng đầu tiên của chàng cầu thủ là khen "đẹp quá" rồi thoải mái phối hợp với trò vui của vợ.

Chu Thanh Huyền vừa cười vừa nói: "Vợ mua đấy, ba trả tiền đi, ba trả tiền đi. Nhiều tiền lắm". Quang Hải cũng đồng ý với vợ rồi tự tay đeo vòng cổ, nhẫn cho bà xã xinh đẹp. Trong lúc đó, Chu Thanh Huyền thân mật vòng tay ôm lấy chồng rồi đặt câu hỏi: "Đố ba biết tại sao vợ thích dây này". Đáp án cô nàng đưa ra khiến mọi người bất ngờ.

Chu Thanh Huyền mua trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền

Bà xã Quang Hải khẳng định: "Vì giống Triệu Lộ Tư đó, giống Triệu Lộ Tư". Nàng WAG không giấu giếm niềm yêu thích với nữ diễn viên đang hot rần rần xứ Trung, và muốn học theo cách đeo trang sức của mỹ nhân họ Triệu. Về phía Quang Hải, có vẻ tiền vệ sinh năm 1997 không quan tâm và không biết đến Triệu Lộ Tư nên còn đọc sai tên của nữ diễn viên.



Chu Thanh Huyền học theo phong cách của Triệu Lộ Tư



