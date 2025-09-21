Chu Thanh Huyền khoe đi cưỡi ngựa cùng Quang Hải

Mới đây, loạt hình ảnh Quang Hải và bà xã Chu Thanh Huyền tham gia một chương trình truyền hình thực tế đã gây chú ý trên mạng xã hội. Cặp đôi cùng nhau xuất hiện trong trang phục cưỡi ngựa chuyên nghiệp, ghi lại những khoảnh khắc vừa sang trọng vừa lãng mạn.

Trong loạt ảnh hậu trường, Quang Hải và Chu Thanh Huyền không chỉ tham gia thử thách cưỡi ngựa mà còn cùng nhau chuẩn bị yên cương, chăm sóc ngựa. Nàng WAG xinh đẹp gây ấn tượng với thần thái rạng rỡ, tự tin và liên tục nở nụ cười tươi trước ống kính.

Đặc biệt, Chu Thanh Huyền còn được ekip hỗ trợ chỉnh trang kỹ lưỡng, khoe visual sang chảnh trong bộ vest cưỡi ngựa chuẩn phong cách quý cô. Trong khi đó, Quang Hải vẫn giữ vẻ điển trai, phong độ, đồng hành bên vợ trong mọi khung hình.

Sự xuất hiện của cặp đôi trong chương trình thực tế lần này không chỉ khiến fan bóng đá thích thú mà còn nhận được nhiều lời khen về hình ảnh hạnh phúc, ngọt ngào sau hôn nhân.

Thanh Huyền thích thú chuẩn bị cưỡi trên lưng ngựa

Cô nàng chuẩn bị cực kỹ