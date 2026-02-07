Chủ nhân tấm HCV đầu tiên ở Thế vận hội mùa đông

Von Allmen, VĐV người Thụy Sĩ, hoàn thành chặng đua tại Stelvio với thời gian 1 phút 51 giây 61. Von Allmen đã vượt mặt một loạt đối thủ nặng ký, trong đó có Marco Odermatt, người được đánh giá rất cao ở đường đua năm nay. Giovanni Franzoni (Italia) giành HCB với thành tích kém Von Allmen chỉ 0,2 giây.

Von Allmen xuất phát ở lượt đua thứ 8. Theo ESPN , VĐV Thụy Sĩ đạt vận tốc tối đa 145km/h và thực hiện cú nhảy trên không dài hơn 50m. Chính cú nhảy tạo nên khác biệt giúp Von Allmen vượt qua Franzoni và đồng hương Dominik Paris.

"Nó giống như một bộ phim vậy. Không còn từ ngữ nào để diễn tả hạnh phúc này", Von Allmen chia sẻ sau khi giành HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Thụy Sĩ và cũng là HCV mở đầu cho Thế vận hội mùa đông được tổ chức tại Milano, Italia.

Von Allmen giành HCV đầu tiên trong sự nghiệp ở Thế vận hội mùa đông, giúp Thụy Sĩ thống trị đường đua khắc nghiệt và nguy hiểm bậc nhất trong trượt tuyết Alpine. Tại Thế vận hội mùa đông 2022, Beat Feuz của Thụy Sĩ đã từng đứng lên bục cao nhất ở bộ môn trượt tuyết đổ đèo.

Trượt tuyết đổ đèo là bộ môn thu hút chú ý lớn ở mỗi kỳ Thế vận hội mùa đông. Năm nay, đường đua Stelvio dài hơn 3,2 km với độ cao thẳng đứng hơn 1.000 m. Ngày mai, cuộc đua của các nữ VĐV ở trượt tuyết đổ đèo sẽ diễn ra.

Thế vận hội mùa đông 2026 đã khai mạc vào tối 6/2. 3.400 VĐV của 93 quốc gia đến Milano, tranh tài ở 16 bộ môn.