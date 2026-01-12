Chủ nhà U23 Saudi Arabia có quá đáng sợ như lời đồn?

Trước trận cuối cùng tại bảng A VCK U23 châu Á 2026 với U23 Việt Nam, HLV Luigi Di Biagio nói rằng đây là một trận đấu "mang tính then chốt nhưng cũng rất khó khăn", đồng thời nhấn mạnh U23 Saudi Arabia sẽ tập trung vào việc phục hồi thể lực, phân tích đối thủ và chuẩn bị một tinh thần tốt nhất.

Cách đây vài ngày, U23 Saudi Arabia đã thua sốc U23 Jordan và rơi vào tình cảnh có thể bị loại sớm. HLV Luigi Di Biagio cho biết sẽ không cố gắng bào chữa cho thất bại, chỉ giải thích rằng các cầu thủ của ông đã bối rối trước lối chơi phòng ngự kỷ luật của đối thủ và chỉ tốt hơn trong hiệp hai khi kiểm soát tuyến giữa, nhưng lại thiếu hiệu quả trong dứt điểm.

"Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng quên đi thất bại này và quyết tâm giành 3 điểm trước U23 Việt Nam, sau đó tiến vào vòng trong", chiến lược gia người Italia tuyên bố.

HLV Luigi Di Biagio tuyên bố sẽ đánh bại U23 Việt Nam.

Tất nhiên mục tiêu của Saudi Arabia không chỉ là vào tứ kết. Với tư cách chủ nhà, đồng thời hai lần về nhì (2013, 2020) và một lần đăng quang (2022), Chim ưng xanh hướng tới chức vô địch thứ hai trong lịch sử. Đó là lý do LĐBĐ Saudi Arabia đã đạt được thỏa thuận với các CLB về việc nhả người, cho phép các cầu thủ trong danh sách triệu tập liên tục tham gia các đợt tập huấn dài ngày ở Moscow hay Uzbekistan.

Cách đây ít ngày, Hoàng tử Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, Bộ trưởng Thể thao Saudi Arabia cũng tới Sân vận động Thể thao Prince Abdullah Al-Faisal ở Jeddah để úy lạo tinh thần các cầu thủ, cho thấy Vương quốc Ả Rập này coi trọng giải đấu đến thế nào.

Việc U23 Saudi Arabia vô địch Gulf Cup U23 hồi cuối năm ngoái càng làm tăng thêm mức độ kỳ vọng, đến mức họ nghĩ rằng việc đội quân của HLV Di Biaggio lên ngôi ở VCK U23 châu Á 2026 là điều dĩ nhiên.

U23 Saudi Arabia gây thất vọng ở trận đấu với U23 Jordan.

Tuy nhiên Saleh Abu Nakhah, cựu Chủ tịch Damac FC, một CLB thuộc Saudi Pro League đã phá tan những ảo tưởng. Ngay sau khi U23 Saudi Arabia giành chức vô địch Gulf Cup ở Doha, ông đã mô tả họ là một đội bóng "yếu kém và chậm chạp".

"Trước hết, tôi xin chúc mừng đất nước, các quan chức và cầu thủ, nhưng tôi đã theo dõi giải đấu và nhận ra rằng cúp U23 các quốc gia vùng Vịnh là một giải đấu yếu. Không chỉ vậy, U23 Saudi Arabia của chúng ta chơi với tốc độ rất chậm, cả trong khâu chuyền bóng lẫn duy trì nhịp độ. Thành thật mà nói, chức vô địch này được tạo nên nhờ động cơ tài chính, không hơn không kém", Chủ tịch Saleh Abu Nakhah nói trên Goal.com.

Ông bổ sung thêm, một cách thẳng thắn: "Chúng ta không có gì nổi bật, và trình độ của các cầu thủ cũng không tạo nên sự khác biệt. Cấu trúc thể chất yếu kém và tâm lý cũng vậy. Có lẽ U23 Saudi Arabia hiện tại là đội mạnh nhất có thể tập hợp, và chúng ta khó có thể xây dựng một đội tuyển quốc gia tốt dựa trên đội bóng này".

Các cầu thủ U23 Saudi Arabia tập luyện trước trận gặp U23 Việt Nam.

Những gì đã diễn ra tại VCK U23 châu Á 2026 đã chứng minh luận điểm này. U23 Saudi Arabia đã chật vật để đánh bại 10 cầu thủ U23 Kyrgyzstan, sau đó nhận thất bại xứng đáng trước U23 Jordan.

Có cảm giác đội bóng này và HLV Di Biagio cũng khá cứng nhắc trong vận hành lối chơi. Như ở trận ra quân, việc được chơi hơn người khiến U23 Saudi Arabia bối rối trong việc phá vỡ hệ thống phòng thủ lùi sâu của đối phương. Họ cũng gặp vấn đề trong khâu dứt điểm khi chỉ đạt tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn 9% (3 bàn từ 33 cú dứt điểm).

Vì vậy, đành rằng U23 Saudi Arabia được đánh giá cao nhưng không phải không thể đánh bại. Và tại sao chúng ta phải nghĩ quá nhiều về những rủi ro trong khi mục tiêu kiếm điểm là có khả năng?