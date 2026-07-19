Chủ nhà Sơn La cầm hòa Hà Nội, tạo bất ngờ ngày khai mạc giải U16 nữ Quốc gia 2026

Sơn La có màn trình diễn đầy quả cảm khi cầm hòa ứng cử viên vô địch Hà Nội 0-0 ở trận khai mạc Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026 ngay trên sân nhà.

Chiều 19/7, Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026 chính thức khai mạc tại sân vận động phường Chiềng Sinh (tỉnh Sơn La) trong không khí trang trọng. Giải năm nay quy tụ bốn đội bóng gồm Hà Nội, TP.HCM, Phong Phú Hà Nam và chủ nhà Sơn La, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, đồng thời tiếp tục là sân chơi quan trọng để phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ cho bóng đá nữ Việt Nam.

Tham dự lễ khai mạc có lãnh đạo tỉnh Sơn La cùng đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, các sở, ban, ngành và đông đảo người hâm mộ địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Hà Trung Chiến khẳng định việc được lựa chọn đăng cai giải đấu là niềm vinh dự, đồng thời cho biết địa phương đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chuyên môn, cơ sở vật chất, an ninh, y tế và hậu cần để giải đấu diễn ra thành công.

Ngay sau lễ khai mạc là cuộc so tài giữa chủ nhà Sơn La và Hà Nội, đội bóng được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

Được sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, Sơn La nhập cuộc đầy tự tin và chủ động tổ chức lối chơi phòng ngự chặt chẽ. Trong khi đó, Hà Nội với nhiều tuyển thủ U17 nữ quốc gia như Hà Vi, Yến Vi và Ngọc Ánh nhanh chóng kiểm soát bóng và tạo thế trận lấn lướt nhờ khả năng phối hợp nhuần nhuyễn.

Tuy nhiên, các học trò của HLV Lường Văn Chuyên đã thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm cùng nền tảng thể lực sung mãn để hóa giải hiệu quả những pha tấn công của đối thủ. Không chỉ phòng ngự chắc chắn, Sơn La còn tạo ra một số tình huống phản công đáng chú ý nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Hiệp một khép lại mà không có pha lập công nào.

Bước sang hiệp hai, HLV Đặng Quốc Tuấn liên tục điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường sức ép lên phần sân đối phương. Hà Nội dồn đội hình tấn công, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành đội chủ nhà. Dẫu vậy, hàng phòng ngự Sơn La vẫn duy trì sự tập trung cao độ, bọc lót hiệu quả và bảo toàn mành lưới.

Ở những phút cuối trận, đội chủ nhà tiếp tục chơi kiên cường trước sức ép từ Hà Nội để giữ vững tỷ số 0-0. Kết quả hòa không chỉ mang về điểm số đầu tiên cho Sơn La mà còn tạo nên bất ngờ ngay trong ngày khai màn giải đấu, khi đội bóng bị đánh giá thấp hơn đã khiến một ứng cử viên vô địch phải chia điểm.

Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia là sân chơi thường niên có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống thi đấu trẻ quốc gia. Thông qua giải đấu, các địa phương có cơ hội đánh giá chất lượng công tác đào tạo trẻ, đồng thời giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu, hướng tới bổ sung lực lượng cho các đội tuyển trẻ và đội tuyển nữ Việt Nam trong tương lai.

Sau màn khởi đầu đầy hấp dẫn với bất ngờ mang tên Sơn La, Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến nhiều trận đấu chất lượng và những gương mặt triển vọng cho bóng đá nữ nước nhà.