Các trận đấu chủ yếu diễn ra với các khán đài bỏ trống

Hugo Broos, người đã dẫn dắt Cameroon giành chức vô địch Cúp châu Phi năm 2017 và Nam Phi giành vị trí thứ 3 năm 2023, phát biểu tại một cuộc họp báo: “Ở Bờ Biển Ngà và Gabon (các quốc gia đăng cai trước kia), bạn có thể cảm nhận được từng giây từng phút rằng đây là một giải đấu lớn.

Khi chúng tôi ngồi trên xe bus đến sân tập, người dân dọc đường vẫy cờ chào đón chúng tôi. Nhưng ở đây, chẳng có gì cả. Ở đây không có bầu không khí nào cả, không có bầu không khí đặc trưng của Cúp bóng đá châu Phi. Tôi hoàn toàn không cảm nhận được điều đó”.

Khi bàn về vấn đề khán giả, HLV của đội tuyển Nam Phi đã tỏ ra đặc biệt quan ngại. Ông khẳng định rằng nếu không miễn phí vé vào cửa, hầu như sẽ không có khán giả nào đến sân xem các trận đấu.

"Không ai đến xem trận Nam Phi gặp Angola; hầu như không có khán giả nào đến xem trận đấu của chúng tôi với Zimbabwe. Nhưng ở Bờ Biển Ngà, các sân vận động đều chật kín khi chúng tôi thi đấu với Mali, Tunisia và Namibia. Người dân địa phương thực sự rất hào hứng với các trận đấu".

HLV Hugo Broos của đội tuyển Nam Phi

Hugo Broos cũng chỉ trích gay gắt công tác an ninh và tổ chức sự kiện. Ông tiết lộ rằng tình trạng hỗn loạn đã xảy ra trước trận đấu giữa Nam Phi và Ai Cập . "Morocco, với tư cách là nước chủ nhà, cực kỳ thiếu năng lực, khả năng tổ chức sự kiện kém. Trận đấu đã hỗn loạn ngay cả trước khi bắt đầu. Cảnh sát đã ngăn cản một số người có vé vào sân, trong khi những người không có vé lại được phép vào. Vợ tôi có mặt ở đó và cô ấy nói rằng cô ấy rất sợ. Kiểu tổ chức như vậy là không thể chấp nhận được".

Phải thừa nhận rằng năm nay, ban tổ chức cũng phải đối mặt với những thách thức thực sự. Mưa liên tục đã ảnh hưởng đến trải nghiệm xem trận đấu của NHM . Đến ngay cả những trận đấu có sự tham gia của đội tuyển quốc gia Morocco tại sân vận động Prince Moulay Abdullah với sức chứa gần 70.000 người cũng thường xuyên có ghế trống, và nạn vé chợ đen tăng giá vô tội vạ được cho là một trong những nguyên nhân góp phần vào tình trạng này.

Trong nỗ lực tăng lượng khán giả, một số địa điểm đã cho phép những người không có vé vào cửa miễn phí sau khi trận đấu bắt đầu 20’. Chính sách ấy dẫn đến việc một lượng lớn người hâm mộ không chịu mua vé mà tập trung bên ngoài sân vận động, chờ đợi được vào miễn phí và nó càng làm trầm trọng thêm tình trạng hỗn loạn.

Điều đáng chú ý là Morocco cũng là một trong những quốc gia đồng chủ nhà của World Cup 2030. Do đó, việc tổ chức Cúp bóng đá châu Phi năm nay được coi là một trong những bước chuẩn bị của họ. Nhưng với những gì đang diễn ra, có thể nói Morocco sẽ phải chấn chỉnh nhiều điều.