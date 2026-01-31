Chủ công Trần Thị Thanh Thúy nhận giải thưởng danh giá trong trận đấu "toàn sao" tại Nhật Bản

Với phong độ ấn tượng trong màu áo CLB Gunma Green Wings, chủ công Trần Thị Thanh Thúy được lựa chọn vào danh sách thi đấu trận SV.League All Star Game. Đây là trận đấu giao hữu đặc biệt quy tụ 28 ngôi sao xuất sắc nhất của 14 đội CLB đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản mùa 2025/26.

28 VĐV được chia vào 2 đội Nichika và Yoshino. Thanh Thúy nằm trong đội Nichika cùng với những tên tuổi hàng đầu như Yukiko Wada, Airi Miyabe, Kotona Hayashi hay Lise Van Hecke.

Thanh Thúy và các đồng đội ở đội Nichika

Góp mặt trong đội hình xuất phát của Nichika, Thanh Thúy thể hiện phong độ ấn tượng. Cô liên tục có những tình huống ghi điểm mang về lợi thế cho đội nhà. Chung cuộc, Nichika thắng thuyết phục với tỉ số 3-0 sau 3 séc đấu (25-19, 15-12, 25-14).

Màn thể hiện xuất sắc mang về cho Thanh Thúy danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu SV.League All Star Game. Mặc dù là trận đấu mang tính chất giao hữu, sự ghi nhận từ ban tổ chức là chứng minh cho đẳng cấp của Thanh Thúy.

Thanh Thúy nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất

Mùa giải 2025/26, CLB Gunma Green Wings của chủ công tuyển Việt Nam đang xếp thứ 6 trên BXH SV League. So với vị trí thứ 14 mùa giải trước, Gunma Green Wings có sự thăng tiến vượt bậc. Và trong sự thăng tiến này có đóng góp quan trọng từ Thanh Thúy.