Chủ công Trần Thị Thanh Thúy khát khao vô địch SEA Games

Trần Thị Thanh Thúy chắc chắn sẽ góp mặt tại SEA Games 33-2025 cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: VFV

Hiện tại, Trần Thị Thanh Thúy đang thi đấu tại Nhật Bản. Tuy nhiên, chủ công này đã được CLB chủ quản chấp thuận đề xuất trở về hội quân cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33 vào đầu tháng 12.

Trần Thị Thanh Thúy đang là tay đập giàu kinh nghiệm và thành tích nhất qua các kỳ SEA Games mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang sở hữu. Tuy nhiên, cô còn thiếu 1 tấm HCV tại Đại hội thể thao Đông Nam Á. Và bây giờ, Trần Thị Thanh Thúy kỳ vọng có được thành tích đó.

Tròn 10 năm trước, chủ công trẻ Trần Thị Thanh Thúy được trình làng tại SEA Games 28-2015 ở Singapore. Ở tuổi 18 khi đó, Thanh Thúy đã giành HCB đầu tiên tại SEA Games. Tiếp sau kỳ SEA Games 28-2015, chủ công này luôn là cầu thủ được các HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung tham dự SEA Games 29-2017, SEA Games 30-2019, SEA Games 31-2021 và SEA Games 32-2023.

Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đánh giá Trần Thị Thanh Thúy trưởng thành rất nhiều về chuyên môn. Đặc biệt, cô được ghi nhận là thủ lĩnh xứng đáng giữ vai trò đội trưởng bởi luôn tạo được tinh thần giúp toàn đội vượt qua thời điểm khó khăn.

Thanh Thúy (3) đang có nhiều kinh nghiệm qua các giải đấu quốc tế của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: VFV

“Qua những kinh nghiệm được thi đấu ở nước ngoài, Thanh Thúy trở về Việt Nam phát huy tốt chuyên môn. Khi làm nhiệm vụ đội tuyển quốc gia, sự tập trung và quyết tâm thi đấu của cầu thủ này luôn rất mạnh mẽ”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phân tích.

Trong 5 kỳ SEA Games liên tiếp (trước khi góp mặt SEA Games 33-2025) đã tham dự, Thanh Thúy có không ít kỷ niệm. Tại SEA Games 31-2021 (tổ chức năm 2022), Thanh Thúy chờ cơ hội nâng cúp vô địch trên sân đấu tại Quảng Ninh nhưng cô cùng đồng đội không thành công bởi tiếp tục thua đội Thái Lan tại chung kết. Lúc đó, Thanh Thúy kịp chia sẻ ngắn gọn trước báo giới rằng: “Toàn đội đã thi đấu nỗ lực nhưng còn thiếu một chút may mắn để hiện thực kết quả. Chúng tôi sẽ tập trung hơn để có sự trở lại tốt nhất”. Sau 1 năm, chủ công này tiếp tục góp mặt tại trận chung kết SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua 1-3 trước đội Thái Lan, tiếp tục nhận HCB. Dẫu thế, màn trình diễn của đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy tại Đại hội này đã được các CĐV đánh giá rất cao từ tinh thần cho đến phong độ chuyên môn.

Trong lần chia sẻ gần nhất trước khi sang Nhật Bản thi đấu, sau giải vô địch thế giới 2025, Trần Thị Thanh Thúy cho rằng: “Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập trung tối đa cho các nhiệm vụ chuyên môn. Chúng tôi đã thi đấu các giải quốc tế và giải vô địch thế giới để thực hiện đúng đấu pháp của ban huấn luyện. Rất hy vọng, đội tiếp tục thi đấu với tinh thần cao nhất tại SEA Games 33-2025 vào cuối năm”.

SEA Games 28-2015 là Đại hội Đông Nam Á đầu tiên mà Thanh Thúy được tham dự nhưng đó cũng là giải đấu quốc tế cuối cùng để đàn chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa chia tay đội tuyển quốc gia. Năm nay, 2 người họ có dịp cùng góp mặt SEA Games 33-2025 tại các vai trò khác nhau (Ngọc Hoa là trợ lý ban huấn luyện; Thanh Thúy là đội trưởng thi đấu trên sân). Nhưng chắc chắn, tất cả hướng đến nhiệm vụ hàng đầu là giành tấm huy chương cao nhất cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.