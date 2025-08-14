Chủ công bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bị xoá sạch thông số ở giải thế giới

Sau khi sửa kết quả thi đấu và vị trí của đội, Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) thực hiện xoá thông tin của vận động viên Việt Nam. Toàn bộ hồ sơ của Đặng Thị Hồng, bao gồm thông tin cá nhân cơ bản và các thông số thi đấu, đều để trống.

Trước đó, tính đến hết 5 lượt trận vòng bảng, Đặng Thị Hồng là một trong những vận động viên ghi điểm nhiều nhất giải. Nữ chủ công sinh năm 2006 là tay đập chủ lực của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam.

Đặng Thị Hồng là tay đập chủ lực của U21 Việt Nam.

Ở 2 trận đấu gần nhất của U21 Việt Nam (thắng Puerto Rico và Ai Cập), Đặng Thị Hồng không được đăng ký thi đấu. Tuy nhiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn giành chiến thắng thuyết phục. Các đồng đội làm tốt nhiệm vụ ghi điểm thay thế mũi công chủ lực không góp mặt trên sân.

Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tiếp tục thi đấu tại giải U21 thế giới sau án phạt. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh đối đầu với Chile vào ngày mai (15/8).

Trong khi đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đang làm việc về pháp lý với Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB). VFV khẳng định cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của FIVB để xác thực thông tin khai sinh của vận động viên. FIVB chứng thực các giấy tờ này trước giải cũng như khi yêu cầu VFV cung cấp bổ sung trong quá trình đội tuyển U21 Việt Nam thi đấu.