Chốt thời điểm FIFA công bố quyết định cuối cùng về đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia

Theo tờ Sinar Harian (Malaysia), FIFA sẽ công bố quyết định cuối cùng về đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia vào thứ Hai hoặc thứ Ba tuần sau.

Ban đầu, ngày 30/10 được cho là thời điểm FIFA sẽ đưa ra quyết định về lá đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia. Tuy nhiên, việc công bố bị hoãn lại do một số lý do. Trang Scoop (Malaysia) tiết lộ:

“Các nguồn tin thân cận với Scoop tiết lộ rằng Ủy ban của FIFA đã yêu cầu làm rõ thêm một số tài liệu về nguồn gốc cầu thủ nhập tịch do FAM nộp trong quá trình kháng cáo. Ủy ban đang đánh giá lại bằng chứng và xem xét các điều chỉnh có thể có đối với án phạt”.

FIFA sắp đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc

Vào ngày 26/9, FIFA công bố quyết định trừng phạt LĐBĐ Malaysia cùng 7 cầu thủ nhập tịch (Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano). Nguyên nhân của án phạt là 7 cầu thủ này thi đấu trái phép cho ĐTQG Malaysia trong 2 trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam và Nepal.

Tới ngày 7/10, FIFA đăng tải bằng chứng nhóm cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ có những thông tin sai lệch. LĐBĐ Malaysia sau đó đã đệ đơn kháng cáo và tuyên bố sẵn sàng kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

LĐBĐ châu Á (AFC) cũng đang chờ đợi kết quả kháng cáo từ LĐBĐ Malaysia. Cơ quan cao nhất của bóng đá châu Á xác nhận nếu có hồ sơ chuyển từ FIFA, AFC sẽ đưa ra án phạt bổ sung dành cho LĐBĐ Malaysia. Án phạt này có thể bao gồm cả việc xử thua đội tuyển Malaysia trong 2 trận gặp Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.