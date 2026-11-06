Chơi thiếu người, Nam Định vẫn thắng 2-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Nam Định chơi thiếu người từ đầu hiệp hai, bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gỡ hòa phút 83 nhưng vẫn giành chiến thắng 2-1 nhờ bàn thắng của Văn Vĩ ở phút 90+4.

Tối 6/11, Nam Định đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-1 trên sân khách ở vòng 7 V.League 2026-2027 . Caio Cesar mở tỷ số trong hiệp một, trước khi Hồng Duy nhận thẻ đỏ đầu hiệp hai. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tận dụng lợi thế hơn người để gỡ hòa ở phút 83 nhưng Văn Vĩ ghi bàn quyết định ở phút 90+4, mang về 3 điểm cho đội khách.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kiểm soát bóng nhiều hơn với 55% và tung ra 12 cú dứt điểm, gấp đôi Nam Định. Tuy nhiên, Nam Định tận dụng cơ hội tốt hơn, đặc biệt trong hai tình huống bóng bổng mang đến các bàn thắng. Việc phải chơi với 10 người trong phần lớn hiệp hai khiến đội khách chịu sức ép lớn nhưng họ vẫn giữ được khả năng phản công và tạo ra khác biệt ở thời gian bù giờ.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhập cuộc chủ động. Ngay phút thứ 5, Atshimene thử vận may bằng cú sút nhanh nhưng bóng đi chệch cột dọc. Đội chủ nhà tiếp tục tạo ra những pha lên bóng có tốc độ, trong khi Nam Định chủ yếu chờ thời cơ từ các tình huống chuyển trạng thái và bóng cố định.

Bước ngoặt đầu tiên xuất hiện ở phút 31. Nam Định được hưởng phạt góc, Eboa bật cao đánh đầu trả bóng về phía cột xa. Caio Cesar có mặt đúng lúc để đánh đầu, đưa đội khách vượt lên. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lập tức đáp trả, Atshimene có cơ hội đánh đầu cận thành ở phút 35 nhưng thủ môn Nguyên Mạnh phản xạ tốt để bảo toàn lợi thế 1-0 cho Nam Định đến hết hiệp một.

Cục diện thay đổi rõ rệt sau giờ nghỉ. Phút 55, sau khi tham khảo VAR và trực tiếp xem lại tình huống, trọng tài Hoàng Ngọc Hà rút lại thẻ vàng và truất quyền thi đấu của Hồng Duy. Nam Định phải chơi thiếu người trong phần còn lại của trận đấu.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lập tức đẩy cao đội hình. Daniel dứt điểm căng ở phút 59 nhưng không thắng được Nguyên Mạnh. Sau đó, Luiz Antonio cũng thử sức bằng một cú đá phạt hiểm hóc, song thủ môn Nam Định tiếp tục cản phá. Đội khách phải lùi sâu và liên tục chống đỡ những pha đưa bóng vào vòng cấm.

Sức ép của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cuối cùng mang lại kết quả ở phút 83. Luiz Antonio băng vào dứt điểm một chạm, bóng chạm cột dọc rồi đi vào lưới trong sự bất lực của Nguyên Mạnh, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Khi hai đội tưởng như sẽ chia điểm, Nam Định bất ngờ tung đòn quyết định ở phút 90+4. Caio Cesar thoát xuống bên phải rồi tạt bóng vào trong để Văn Vĩ băng vào đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 2-1.