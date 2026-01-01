Chơi ăn gian vẫn thua VĐV Việt Nam, đội Thái Lan thiệt hại hàng tỷ đồng

Mới đây, Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia Thái Lan đã công bố chi tiết tiền thưởng SEA Games 2025 với tổng giá trị hơn 487 triệu baht (407 tỷ đồng), bao gồm mức phân bổ cho vận động viên, huấn luyện viên và các liên đoàn thể thao Thái Lan. SEA Games lần thứ 33 do Thái Lan đăng cai khép lại với thành tích nổi bật của đoàn chủ nhà gồm 233 HCV, 154 HCB, 112 HCĐ, tổng cộng 499 huy chương.

Tổng số tiền thưởng được trao là 487.365.000 baht, trong đó 335.700.000 baht (281 tỷ đồng) dành cho các vận động viên Thái Lan, 50.955.000 baht (42 tỷ đồng) cho huấn luyện viên và 100.710.000 baht (84,3 tỷ đồng) cho các liên đoàn thể thao của nước chủ nhà.

Nữ game thủ Naphat Warasin bị trục xuất khỏi SEA Games 33 do gian lận

Theo thống kê, có 54 liên đoàn thể thao Thái Lan được thưởng vì thành tích đoạt huy chương tại SEA Games 33. Những liên đoàn nhận thưởng nhiều nhất gồm Rowing, Hockey, cầu mây, Jujitsu, Thể thao dưới nước, Kabaddi và Điền kinh. Mỗi liên đoàn nhận thưởng dựa trên số lượng và giá trị huy chương đạt được.

Đáng chú ý, Liên đoàn Esports Thái Lan được phân bổ 5.400.000 baht (4,5 tỷ đồng) với thành tích 2 HCV, 1 HCB nhờ công của đội FC Online Thái Lan, Free Fire và Liên quân mobile nam. Tổng số tiền thưởng của Liên đoàn Esports Thái Lan lẽ ra cao hơn nếu không có bê bối gian lận của tuyển thủ đội Liên quân mobile nữ.

Cụ thể, nữ tuyển thủ Liên quân Mobile Thái Lan Naphat Warasin (Tokyogurl) bị phát hiện chơi ăn gian trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Cô sử dụng phần mềm bên thứ ba, vi phạm nghiêm trọng Sổ tay kỹ thuật môn thể thao điện tử, dù đã nhờ người khác chơi hộ nhưng vẫn không thể giành chiến thắng.

Ủy ban Olympic Thái Lan xác nhận hành vi vi phạm, hủy tư cách thi đấu và toàn bộ thành tích của Naphat tại đại hội. Đội tuyển Liên quân mobile ngay lập tức rút khỏi nội dung nữ của SEA Games 33 ngay giữa trận đấu tranh suất vào chung kết. Điều này đồng nghĩa với việc họ chấp nhận không có huy chương, thiệt hại hàng tỷ đồng.

Vụ gian lận của Naphat Warasin đã ảnh hưởng tới thể thao Thái Lan tại SEA Games 33

Sau đó, Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) tuyên bố chấp thuận và thực thi án phạt, đồng thời tiến hành điều tra nội bộ, nhấn mạnh cam kết bảo vệ tinh thần thể thao công bằng. Công ty quản lý TALON cũng đồng ý với phán quyết và chấm dứt hợp đồng với Naphat từ ngày 16/12/2025. Ngoài gian lận, Tokyogurl còn bị chỉ trích vì hành động giơ ngón tay giữa trước ống kính truyền hình, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh đội tuyển Thái Lan.

Đây là vụ việc gây tranh cãi lớn, ảnh hưởng tới thể thao Thái Lan trong năm 2025. Tờ Main Stand gần đây nhắc lại vụ việc này: “ Vụ việc khiến Chủ tịch Liên đoàn, ông Santi Lothong, phải tuyên bố dừng cuộc thi và sau đó rút đội tuyển nữ khỏi giải đấu. Hệ quả là tương lai thi đấu game của Tokyo Gurl (Naphat Warasin) sụp đổ chỉ trong chớp mắt, kèm theo án phạt cấm khoác áo đội tuyển quốc gia suốt đời. Chưa kể, những hình phạt bổ sung khác vẫn có thể được đưa ra sau quá trình điều tra bổ sung”.

“Naphat Warasin đã tạo ra vết hoen ố lớn cho eSports Thái Lan, kéo theo tai tiếng ở cấp độ quốc gia. Không ai nghĩ rằng Naphat Warasin lại dám gian lận ngay trong thời điểm thi đấu, lại còn ở chính tựa game ROV, thể loại đối kháng mà cô được xem là sở trường. Điều đáng nói là Naphat Warasin bị phát hiện bởi chính các trọng tài, nhân viên người Thái trong lúc thi đấu trực tiếp”, tờ Main Stand thừa nhận.