Choáng nhẹ với "gia tài" cúp và huy chương của Đình Bắc

Nhìn vào bảng thành tích của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trong giai đoạn 2024-2026, người hâm mộ không khỏi choáng ngợp trước tốc độ sưu tầm danh hiệu. Ở cấp độ đội tuyển trẻ, Đình Bắc đã cùng các đồng đội chinh phục trọn vẹn những cột mốc quan trọng nhất từ chức Vô địch U23 Đông Nam Á 2025 , tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 đầy thuyết phục, cho đến tấm Huy chương Đồng lịch sử tại VCK U23 châu Á 2026 .

Không chỉ tỏa sáng trong màu áo tuyển, ở cấp độ CLB, Đình Bắc cũng trở thành "thỏi nam châm" thu hút danh hiệu. Anh góp công lớn giúp đội bóng chủ quản thâu tóm bộ đôi cúp quốc nội với chức Vô địch Cúp Quốc gia 2024/25 và Siêu cúp Quốc gia 2025 . Ngay cả ở đấu trường quốc tế mới mẻ như Shopee Cup, anh cũng kịp bỏ túi danh hiệu Á quân, chứng minh sự thích nghi tuyệt vời ở mọi cấp độ thi đấu.

Đình Bắc có một năm thi đấu rực rỡ (Ảnhh: On Sport)

Điều làm nên sự khác biệt của Nguyễn Đình Bắc chính là khả năng định đoạt trận đấu, điều này được minh chứng qua hàng loạt giải thưởng cá nhân cao quý. Không dừng lại ở danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất , tiền đạo này còn tiến thẳng vào hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu của bóng đá nội với danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam 2025 .

Trên bình diện châu lục, cái tên Đình Bắc khiến các đối thủ phải kiêng dè khi anh thâu tóm danh hiệu Vua phá lưới VCK U23 châu Á và là Cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 Đông Nam Á 2025 . Những con số này không biết nói dối, chúng phác họa chân dung của một sát thủ vòng cấm toàn diện, sở hữu bản lĩnh và sự chững chạc vượt xa tuổi đời.

Tại Gala Cúp Chiến Thắng 2025 vừa qua, cái tên Nguyễn Đình Bắc một lần nữa trở thành tâm điểm của giới truyền thông khi được xướng tên ở hạng mục "Vận động viên trẻ của năm". Đây không chỉ là một giải thưởng cá nhân đơn thuần, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho vị thế của tài năng trẻ sáng giá nhất bóng đá Việt Nam hiện nay.