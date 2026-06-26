Choáng ngợp hàng chục nghìn CĐV Hà Lan tạo "cơn lốc", đi đến đâu nhuộm cam khu phố Mỹ đến đấy

CĐV Hà Lan tạo cơn sốt "biển cam" trong ngày đội nhà đè bẹp Tunisia 3-1.

Sáng ngày 26/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Hà Lan đã có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Tunisia ở lượt trận cuối bảng F. Kết quả này giúp "Cơn lốc màu da cam" chính thức ghi tên mình vào vòng 32 đội với tư cách đội dẫn đầu bảng.

"Biển cam" nhuộm rực đường phố nước Mỹ

Trước giờ bóng lăn, bầu không khí tại thành phố Kansas City (bang Missouri, Mỹ) đã được hâm nóng bởi hàng chục ngàn cổ động viên Hà Lan. Đúng nghĩa là một "cơn lốc", các khu phố dẫn về sân vận động Arrowhead đã bị biến thành một "biển màu da cam" rực rỡ và cuồng nhiệt.

Không khí choáng ngợp CĐV Hà Lan tạo ra

Điểm độc đáo nhất của các cổ động viên Hà Lan không chỉ là việc họ mặc áo cam ngồi trên khán đài, mà là cách họ "chiếm lĩnh" và "nhuộm cam" toàn bộ các tuyến đường dẫn vào sân vận động. Trước mỗi trận đấu, hàng vạn con người từ già, trẻ, lớn, bé sẽ tập trung tại một điểm hẹn trong thành phố, tạo thành một khối màu cam khổng lồ, đặc quánh và bắt đầu cuộc diễu hành bộ.

Nhìn từ trên cao, dòng người này giống như một dòng nham thạch màu cam rực rỡ đang chảy tràn qua các con phố hiện đại của nước Mỹ. Điểm đặc trưng làm nên thương hiệu của màn nhuộm cam đường phố này bao gồm vũ điệu "trái - phải" kinh điển. Đây là "vũ khí" khuấy đảo đường phố của người Hà Lan. Khi bài hát vang lên, cả một biển người hàng chục ngàn con người sẽ đồng loạt nhảy sang trái, rồi lại nhảy sang phải theo nhịp nhạc. Sự đồng điệu này tạo nên một làn sóng cam nhấp nhô, khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải nổi da gà vì độ hoành tráng.

Dù cuồng nhiệt đến mức làm rung chuyển các góc phố, màn "nhuộm cam" của người Hà Lan hiếm khi mang tính bạo lực hay quá khích. Họ biến đường phố thành không gian lễ hội, kéo cả người dân địa phương Mỹ lẫn các CĐV Tunisia vào nhảy múa cùng.

Sự tiếp sức tinh thần to lớn từ khán đài đã giúp đoàn quân của HLV Ronald Koeman nhập cuộc đầy tự tin và giành chiến thắng với ngôi nhất bảng F. Đội tuyển Hà Lan sẽ tiến vào vòng 1/16 với sự tự tin cao độ, đối thủ tiếp theo của họ đã được xác định là đội tuyển Maroc.