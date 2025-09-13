Chờ màn trình diễn của dàn sao CLB Đồng Nai

Sau khi đổi tên gọi từ Trường Tươi Bình Phước thành Trường Tươi Đồng Nai, đội bóng vùng Đông Nam Bộ mang về hàng loạt ngôi sao từng khoác áo đội tuyển quốc gia, hướng tới mục tiêu thăng hạng V-League.

Trước thềm mùa giải 2025-2026, CLB Đồng Nai được ưu tiên giành suất tham dự V-League, thay thế CLB Quảng Nam. Tuy nhiên, vì không đủ nhân lực cũng như thời gian chuẩn bị, đoàn quân HLV Nguyễn Việt Thắng đã nhường quyền cho PVF-CAND.

CLB Đồng Nai (trái) hướng tới mục tiêu thăng hạng V-League. Ảnh: CLB ĐỒNG NAI

Để chuẩn bị cho mục tiêu tranh "ngôi vương" Giải Hạng nhất quốc gia kỳ này, CLB Đồng Nai mang về nhiều cầu thủ đẳng cấp cao, từng nhiều năm thi đấu ở V-League, như: Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Lê Văn Sơn, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Thanh Thảo, Trần Quang Thịnh hay Dương Văn Khoa. Nhóm cầu thủ này kết hợp cùng những cựu binh đắt giá như Nguyễn Công Phượng, Lê Thanh Bình, Huỳnh Tấn Sinh, Bùi Tấn Trường, Sầm Ngọc Đức… biến CLB Đồng Nai trở thành đội tuyển quốc gia thu nhỏ.

Với dàn sao có chiều sâu chất lượng chuyên môn, đoàn quân HLV Nguyễn Việt Thắng được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho suất thăng hạng V-League cuối mùa này. Tuy nhiên, để kiểm chứng năng lực thực sự, CLB Đồng Nai cần tạo nên màn trình diễn ấn tượng khi tiếp đón CLB Becamex TP HCM ở vòng loại Cúp Quốc gia 2025-2026 lúc 19 giờ 15 phút ngày 14-9 (FPT Play).

Trong buổi lễ xuất quân hôm 9-9, CLB Đồng Nai thậm chí đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Becamex TP HCM để tạo động lực cho hành trình dài phía trước.

Chuẩn bị cho mùa giải mới, CLB Đồng Nai đã có nhiều chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu trong nước để rà soát lực lượng, xây dựng bộ khung hoàn chỉnh. Sự tái hợp của các cầu thủ "lò" Hoàng Anh Gia Lai từng khoác áo tuyển Việt Nam cũng sẽ tạo nên bản sắc mới cho đội bóng vùng Đông Nam Bộ kỳ này.