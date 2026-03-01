Chờ màn derby nảy lửa thành London

Màn đại chiến thành London trong khuôn khổ vòng 28 Giải Ngoại hạng Anh không chỉ là cuộc chiến vì danh dự giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ Arsenal và Chelsea, mà còn mang ý nghĩa lớn trong cuộc đua vô địch lẫn tốp 4. Trong khi Arsenal đang chễm chệ ở ngôi đầu, Chelsea dường như lại thiếu ổn định.

Arsenal thắng thế

Trận cầu hứa hẹn đậm chất chuyên môn với cán cân đang nghiêng về phía đội chủ nhà. Arsenal bước vào derby London với sự tự tin cao độ sau chiến thắng 4-1 trước Tottenham - trận đấu mà các học trò của HLV Mikel Arteta không chỉ sắc bén mà còn thể hiện được bản lĩnh khi bị gỡ hòa mà vẫn tăng tốc để "kết liễu" đối thủ.

"Pháo thủ" hiện dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 5 điểm so với nhóm bám đuổi. Chuỗi 8 trận bất bại trên mọi đấu trường (6 thắng, 2 hòa) phản ánh sự ổn định đáng nể. Đáng chú ý, Emirates đang dần trở lại là "pháo đài" thực thụ: Arsenal thắng 4 trận sân nhà liên tiếp, giữ sạch lưới 3 trận gần nhất và ghi tới 8 bàn trong quãng thời gian này.

Cole Palmer (10) và các ngôi sao Chelsea phải vượt qua tuyến giữa chặt chẽ của Arsenal nếu muốn tạo bất ngờ tại sân Emirates đêm 1-3. (Ảnh: AP)

Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ đội chủ sân Emirates. Arsenal bất bại trong 8 lần gần nhất chạm trán Chelsea (thắng 5, hòa 3) tại Giải Ngoại hạng Anh. Xa hơn, họ đang sở hữu chuỗi 10 trận không thua trước kình địch cùng thành phố trên mọi đấu trường. Trong bối cảnh cuộc đua vô địch bước vào giai đoạn căng thẳng, sự áp đảo về tâm lý có thể trở thành yếu tố quyết định.

Về chuyên môn, Arsenal đang tìm được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Viktor Gyökeres hòa nhập nhanh chóng, mang đến phương án săn bàn hiệu quả. Eberechi Eze đặc biệt "có duyên" ở các trận derby London. Trong khi đó, Declan Rice và Martin Zubimendi vững vàng ở tuyến giữa, giúp đội kiểm soát thế trận tốt hơn so với mùa trước.

Ở chiều ngược lại, Chelsea dưới thời HLV Liam Rosenior khởi đầu đầy hứa hẹn với 4 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, 2 vòng gần nhất, "The Blues" đều bị cầm hòa ngay tại Stamford Bridge trước Leeds United và Burnley - những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Việc đánh rơi điểm số trước các đội ngoài tốp 10 cho thấy dấu hiệu chững lại của "The Blues".

Chelsea khó tạo bất ngờ

Chelsea hiện đứng thứ 5, kém nhóm dự Champions League 3 điểm. Thống kê không mấy tích cực là họ đã thua 8/9 chuyến làm khách gần nhất trước các đội đang dẫn đầu bảng. Đáng lo hơn, đội bóng áo xanh là một trong những CLB đánh rơi nhiều điểm nhất khi đang ở thế dẫn bàn mùa này - vấn đề thể hiện sự thiếu tập trung ở thời điểm quyết định.

Về lực lượng, Bukayo Saka được cho là không gặp vấn đề nghiêm trọng sau cú lật cổ chân cuối tuần trước. Nhìn chung, HLV Arteta có trong tay bộ khung ổn định nhất ở giai đoạn quan trọng.

Chelsea cũng chịu tổn thất đáng kể nơi hàng thủ. Wesley Fofana bị treo giò, còn Marc Cucurella chấn thương. Việc thiếu vắng nhiều trụ cột buộc HLV Rosenior phải xáo trộn đội hình trong chuyến làm khách vốn đã đầy rủi ro.

Derby London thường khó lường, song các dữ kiện thống kê đang ủng hộ Arsenal. Chelsea lại thường để lộ sơ hở cuối trận, khi 6/8 chuyến làm khách gần nhất của họ xuất hiện bàn thắng trong 10 phút cuối. Đây là chi tiết đáng chú ý bởi Arsenal thường tăng tốc mạnh ở giai đoạn cuối trận.

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là bản lĩnh đấu derby của Arsenal. Trong 25 lần gần nhất gặp các đội bóng cùng thành phố tại Premier League, họ chỉ thua đúng 1 trận.

Chelsea chắc chắn không đến Emirates để phòng ngự tiêu cực. Cole Palmer và Joao Pedro vẫn đủ khả năng tạo đột biến, trong khi tuyến giữa với Moises Caicedo hứa hẹn đem lại sức chiến đấu. Tuy nhiên, khi hàng thủ sứt mẻ và tâm lý chưa thực sự vững vàng, "The Blues" khó tránh khỏi những thời điểm chệch nhịp.

Với phong độ cao, lợi thế sân nhà, Arsenal có nhiều cơ sở để tiếp tục mạch thăng hoa. Nếu duy trì sự tập trung và không mắc sai lầm cá nhân, thầy trò HLV Arteta đủ sức bỏ túi 3 điểm.



