Chờ Lamine Yamal bùng nổ

Trong lịch sử Champions League, Atletico Madrid từng nhiều lần khiến Barcelona ôm hận, đặc biệt ở các mùa 2013-2014 và 2015-2016. Đội bóng của HLV Diego Simeone ngày ấy luôn biết cách biến những cuộc chạm trán giữa 2 đội thành cuộc chiến thể lực và bản lĩnh, nơi Barcelona không còn là chính mình.

Siêu sao mới của bóng đá thế giới

Barcelona đang thể hiện phong độ ấn tượng trong gần 2 tháng qua. Ở vòng 1/8 Champions League, họ "hủy diệt" Newcastle với tổng tỉ số 8-3 sau hai lượt đấu, như lời khẳng định về sức mạnh tấn công đáng gờm.

Lamine Yamal được trông chờ tỏa sáng trong đêm Camp Nou. (Ảnh: BARCELONAFC)

Tại La Liga, Barcelona đang củng cố ngôi đầu bảng với cách biệt 7 điểm so với Real Madrid và những 19 điểm so với Atletico. Xét thành tích đối đầu, các thông số nghiêng hẳn về phía đội bóng xứ Catalunya, khi họ thắng Atletico Madrid ở 5/6 lần chạm trán gần nhất.

Trong chuỗi phong độ thăng hoa đó, Lamine Yamal nổi lên như nhân tố tạo khác biệt. Tài năng trẻ này không chỉ mang đến tốc độ và sự đột biến, mà còn cho thấy bản lĩnh đáng kinh ngạc trong những trận cầu lớn.

Khả năng đi bóng, xử lý trong không gian hẹp và tạo cơ hội giúp Yamal trở thành mũi khoan phá quan trọng trước các hàng phòng ngự số đông - điều mà Atletico chắc chắn sẽ áp dụng. Ở màn lội ngược dòng thắng đoàn quân HLV Diego Simeone mới đây, ngôi sao sinh năm 2007 là mắt xích quan trọng, trực tiếp mang lại lợi thế hơn người cho Barcelona sau tấm thẻ đỏ của Nico Gonzalez cuối hiệp 1.

Yamal đang đại diện cho một Barcelona mới, trẻ trung, giàu năng lượng và sẵn sàng bùng nổ. Nếu đội chủ sân Camp Nou muốn "trả thù" thất bại mới đây tại Cúp Nhà vua, họ sẽ cần những khoảnh khắc tỏa sáng từ ngôi sao trẻ cá tính này. Yamal đang sở hữu bộ sưu tập đồ sộ các danh hiệu quốc nội, rất cần một chiếc cúp châu Âu để hoàn thiện chính mình trên hành trình trở thành siêu sao mới của bóng đá thế giới.

Atletico - đối thủ không thể xem thường

Dù phong độ không ổn định với 3 thất bại liên tiếp, Atletico Madrid vẫn là đối thủ cực kỳ khó chịu. Họ từng đánh bại Tottenham với tổng tỉ số 7-5 ở vòng 1/8 Champions League, cho thấy khả năng bùng nổ khi cần thiết.

Lối chơi của Atletico dưới thời Diego Simeone vẫn dựa trên sự kỷ luật và khả năng phản công nhanh. Những cái tên như Antoine Griezmann hay Julián Álvarez luôn có thể tạo khác biệt chỉ trong một khoảnh khắc. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định, đặc biệt ở hàng phòng ngự, đang là vấn đề lớn.

Barcelona có lợi thế sân nhà cùng phong độ cao, nhưng họ cũng đối mặt với những tổn thất lực lượng khi nhiều trụ cột như Raphinha hay Frenkie de Jong vắng mặt vì chấn thương. Dù vậy, sự trở lại kịp thời của Jules Koundé và việc "lão tướng" Robert Lewandowski có thể đá chính mang đến thêm phương án cho hàng công.

Ở chiều ngược lại, Atletico cũng không có lực lượng mạnh nhất. Jan Oblak, Marc Pubill và Rodrigo Mendoza đã tập luyện trở lại sau giai đoạn dưỡng thương nhưng khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Pablo Barrios, José Giménez và Johnny Cardoso cũng trong tình cảnh tương tự.

Với phong độ hiện tại, Barcelona nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận và dồn ép đối thủ. Atletico có thể chọn cách chơi phòng ngự phản công, chờ đợi sai lầm. Lamine Yamal vì thế được đánh giá sẽ là nhân tố tạo đột biến, phá vỡ thế cân bằng. Chờ xem HLV Simeone có bố trí một tiền vệ/hậu vệ theo sát Yamal hay áp dụng chiến lược phòng ngự khu vực để ngăn cản ngôi sao trẻ tỏa sáng.

"Nếu giữ được tâm lý ổn định, Yamal chắc chắn sẽ là ngòi nổ nguy hiểm, thậm chí mối đe dọa đáng sợ nhất trên hàng công Barcelona, bất chấp Atletico Madrid có chơi phòng ngự vững vàng đến đâu.



