"Chờ HLV Kim Sang-sik trổ tài thay người, để U23 Việt Nam hạ gục UAE"

Vào lúc 22h30 hôm nay 16/1, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 UAE ở Tứ kết giải U23 châu Á 2026. Trước trận đấu, phần đông giới chuyên môn vẫn đánh giá U23 UAE ở "cửa trên" dù U23 Việt Nam đã toàn thắng cả 3 trận bảng A trước các đối thủ mạnh là Jordan, Kyrgyzstan và Saudi Arabia. Lý giải cho điều này, BLV Quang Huy nói:

"Có thể là trong cách nhìn của những người không phải là Việt Nam, thì những gì U23 Việt Nam đã làm được ở vòng bảng là điều phi thường. Chúng ta có ba trận toàn thắng. Bóng đá Việt Nam trước nay chưa từng có đội nào, kể cả nam, nữ, hay futsal, ở mọi cấp độ, thắng ba trận vòng bảng tại một giải châu Á.

Tuy nhiên, ở góc nhìn bên ngoài, người ta vẫn cảm nhận UAE là nền bóng đá nhỉnh hơn Việt Nam. Quả thật họ đã từng dự World Cup, còn Việt Nam thì chưa. Đâu đó, người ta vẫn nhìn nhận rằng thành công của Việt Nam ở vòng bảng có yếu tố bất ngờ. Đối thủ gặp Việt Nam phần nào đó chủ quan, và sau ba trận toàn thắng thì Việt Nam cũng đã phơi bày khá đầy đủ sức mạnh, yếu tố bất ngờ không còn nữa.

Trong khi đó, người ta cho rằng các đội bóng Tây Á càng đá càng hay, càng vào sâu thì càng nhuyễn. Việt Nam thì vừa trải qua một kỳ SEA Games, đang có nhịp thi đấu tốt, nhưng sau ba trận vòng bảng thì có thể không còn gì bất ngờ nữa.

Còn UAE, dù vào vòng trong khá vất vả ở một bảng đấu khó khăn, nhưng khi vào vòng knock-out thì họ sẽ hội tụ được nhiều sức mạnh hơn. Tôi nghĩ nhiều người bên ngoài nhìn theo cách đó, đặc biệt là những người theo dõi giải đấu nhưng chưa thực sự hiểu về bóng đá Việt Nam".

U23 Việt Nam toàn thắng vòng bảng để vào Tứ kết gặp U23 UAE.

Chính Khuất Văn Khang và HLV Kim Sang-sik cũng tự nhận U23 UAE ở "cửa trên" so với U23 Việt Nam. Dù vậy, vị HLV người Hàn Quốc cho biết ông sẽ cố gắng chuẩn bị trận đấu để đội nhà có thể chiến thắng ngay trong 90 phút. Về điều này, BLV Quang Huy nhận định tiếp:

"Tôi nghĩ là như thế. Tư duy đó là hoàn toàn chính xác. Chúng ta thi đấu với mật độ ba ngày một trận, và nếu đua sức thì khó có thể bằng đối thủ. Vì vậy, phải tìm cách giải quyết trận đấu sớm.

Tất nhiên, bóng đá thì luôn phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Mong muốn là vậy, nhưng nếu phải kéo dài thì cũng cần có phương án cho hiệp phụ và tập đá luân lưu, điều đó là chắc chắn. Nhưng tôi vẫn cho rằng nên làm sao để tránh việc trận đấu bị kéo dài.

Càng vào hiệp phụ, sức lực càng hao mòn và khi đó chúng ta sẽ bất lợi. Còn bước vào loạt luân lưu thì nói cho cùng vẫn là may rủi.

Chúng ta có thực lực, vấn đề là cách đá. Việt Nam nên chơi an toàn, tạo ra những miếng đánh hợp lý để tìm kiếm bất ngờ. Dù đá hiệp chính hay hiệp phụ, điều quan trọng là không sa vào cuộc đua sức, hạn chế va chạm.

Một lần nữa, chúng ta trông chờ vào khả năng thay người của huấn luyện viên Kim Sang-sik, để những cầu thủ vào sân tạo ra khác biệt. Tôi không đồng tình với quan điểm cho rằng những cầu thủ tạo đột biến thì nên vào sân ngay từ đầu. Theo tôi, nên để họ vào hiệp hai, khi đối thủ xuống sức, để tạo ra thời điểm quyết định".

HLV Kim Sang-sik sẽ lại trổ tài thay người?

Sau 3 trận vòng bảng, U23 Việt Nam dưới tay HLV Kim Sang-sik đã sử dụng chiến thuật với nhiều biến hóa khác nhau. Vậy trước U23 UAE, U23 Việt Nam sẽ nhập cuộc thế nào? BLV Quang Huy đưa ra quan điểm của mình:

"Tôi cho rằng UAE gặp Việt Nam thì dù thế nào họ vẫn sẽ chơi theo kiểu cửa trên. Vấn đề là chúng ta phát huy như thế nào. Việc họ dâng cao, gây sức ép là điều chúng ta phải hình dung trước.

Trong bối cảnh thể lực sau ba trận với mật độ dày, tôi cho rằng Việt Nam nên chủ động chơi thấp, chờ cơ hội phản công. Nhưng phản công phải kỹ lưỡng, chứ không phải ào lên rồi lại rút về ngay.

Với đối thủ này, sự nhuần nhuyễn và hiểu nhau giữa các cầu thủ Việt Nam cần được phát huy. Chúng ta có thể đẩy đội hình lên ở những thời điểm hợp lý, tạo ra những pha chuyển trạng thái chất lượng, những pha đan lát để phát huy sự tinh tế của các cầu thủ.

Các pha lên bóng phải đủ độ sắc để khiến đối thủ phải dè chừng. Nếu không, họ sẽ tiếp tục ép và chúng ta sẽ bất lợi. Tôi hình dung ra một thế trận giằng co, và cuối trận, Việt Nam sẽ tung vào sân những con người có khả năng tạo đột biến, phát huy sự thanh thoát của mình".

U23 Việt Nam sẽ thắng 1-0?

Cuối cùng, BLV Quang Huy đưa ra dự đoán tỷ số trận đấu: "Tôi hình dung ra một tỷ số sát nút 1-0 cho Việt Nam. Trong một thế trận mà cảm giác của tôi khá giống khi chúng ta gặp Qatar. Tôi cảm nhận theo cách đó".

Cũng trong ngày hôm nay còn có trận Tứ kết giữa U23 Nhật Bản gặp U23 Jordan lúc 18h30.