Chính thức hủy trận giao hữu - biểu diễn “El Gallo” Jake Paul vs “Tank” Gervonta Davis

Trận Jake Paul vs "Tank" Davis đã bị hủy bỏ

Hôm thứ Năm tuần trước, Courtney Rossel, bạn gái cũ của võ sĩ chuyên nghiệp 30 tuổi quê ở Baltimore, đã đệ đơn khởi kiện vụ án dân sự tại Hạt Miami-Dade, cáo buộc Davis về tội hành hung nghiêm trọng, giam giữ trái phép, bắt cóc và cố ý gây tổn hại tinh thần cho cô...

Vụ kiện này khiến cho Davis sẽ phải sớm hầu tòa trong tương lai gần và những ảnh hưởng của nó, buộc phía Paul “em” - không thể tiếp tục trận đấu “sinh lợi nhuận to lớn - và thu hút đông đảo ánh nhìn của giới mộ điệu, các CĐV, những người theo dõi và thậm chí giới truyền thông”.

“Đội ngũ của chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với tất cả các bên, để giải quyết tình huống này một cách thật sự có trách nhiệm”, ông Nakisa Bidarian, Giám đốc điều hành của Công ty Most Valuable Promotions (MVP), đã cho biết trong một tuyên bố muộn vào hôm qua, thứ Hai.

“Mặc dù sự kiện này sẽ không được tổ chức vào tuần tới theo lịch trình, nhưng kế hoạch của chúng tôi vẫn là để Jake Paul dẫn đầu một sự kiện trên Netflix trong năm 2025 này”, vị Giám đốc 47 tuổi sinh ra ở Iran, là người đứng sau các thành công của El Gallo lên tiếng chia sẻ.

“Chi tiết về ngày - giờ, địa điểm thượng đài mới, cả đối thủ mới của Jake và các trận đấu bổ sung sẽ được chia sẻ ngay khi mọi thứ hoàn tất. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn Netflix, Kaseya Center cùng với Seminole Hard Rock Hotel & Casino vì sự hợp tác của họ”, Bidarian nói.

Trước đó, Mike Coppinger của The Ring đã đưa tin rằng Andre Ward, Francis Ngannou, Nate Diaz, Ryan Garcia và cả Terence Crawford nằm trong số những đối thủ tiềm năng đang được Paul (có thành tích thượng đài chuyên nghiệp là 12-1, 7 KO) xem xét thay thế cho Davis.

MVP đã có những phản ứng tức thời đến vụ việc Davis bị các cáo buộc của một vụ kiện dù chỉ là án dân sự nhưng lại khá nghiêm trọng. Họ tiến hành tìm hiểu và điều tra ngay vụ việc để rồi nhanh chóng loại Davis khỏi “chương trình nghị sự lắm tiền nhiều của” với Jake.

Trong vụ án này, Hôm thứ Bảy, MVP đã đưa ra tuyên bố rằng họ đã ngay lập tức tiến hành điều tra để xem xét các cáo buộc, và đến thứ Hai, họ đã chuyển hướng khỏi nhà vô địch hạng nhẹ WBA Davis (30-0-1, 28 KOs) sau vụ việc mới nhất của võ sĩ 30 tuổi người Baltimore này với pháp luật.

Rossel cáo buộc Davis đã bắt cóc cô vào ngày 28-10 sau khi cô rời khỏi Tootsie’s Cabaret, một CLB cho quý ông ở Miami, nơi cô làm nhân viên phục vụ cocktail VIP, lôi cô khỏi lối ra phía sau vào một bãi đậu xe gần đó. Anh ta đã hành hung cô. Rossel cũng cáo buộc Davis lạm dụng cô nhiều lần trong mối quan hệ kéo dài 5 tháng.

Vụ kiện của Rossel được đệ trình chỉ 2 tháng sau khi người phụ nữ là mẹ của 2 đứa con của Davis từ chối truy tố anh ta sau một loạt cáo buộc bạo lực gia đình riêng biệt của cô. Vụ kiện này cũng chỉ mới bị hủy bỏ hồi tháng 8 rồi. Với một người như Davis, quả là “ngựa quen đường cũ”.