Chính thức: Himass giải nghệ sau drama PUBG PC

Sau những ồn ào và án phạt cấm thi đấu vĩnh viễn đầy tranh cãi từ KRAFTON, Lã "Himass" Phương Tiến Đạt đã chính thức nói lời chia tay với sự nghiệp ở bộ môn PUBG PC.

Tối ngày 25/9, Himass chính thức đăng tải tâm thư cho biết bản thân sẽ khép lại sự nghiệp thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp, chính thức từ giã đấu trường PUBG sau cú sốc nhận án phạt cấm vĩnh viễn đầy tranh cãi từ KRAFTON. Quyết định giải nghệ nghẹn ngào của tuyển thủ được mệnh danh là "GOAT" PUBG Việt Nam cũng chính thức đặt dấu chấm hết cho một chặng đường vinh quang rực rỡ của tuyển thủ giàu thành tích nhất của bộ môn này ở Việt Nam.

Himass chính thức tuyên bố giải nghệ PUBG PC

Thành tích của Himass Tên thật: Lã Phương Tiến Đạt Ngày sinh: 16/08/2003 Quê quán: Nam Định Thành tích: - Vô địch PUBG Nations Cup (PNC) 2025 cùng Đội tuyển Việt Nam. - MVP PUBG Nations Cup (PNC) 2025. - Vô địch PUBG Global Series 3 (PGS 3) trong màu áo Cerberus Esports (CES). - MVP PUBG Global Series 3 (PGS 3). - Vô địch giải đấu PUBG Vietnam Series 2025 - Fall (cùng Anyone's Legend). - MVP PUBG Vietnam Series 2025 - Fall.

Dưới đây là tâm thư của Himass xác nhận chính thức giải nghệ được game thủ chia sẻ trên fanpage cá nhân:

Tâm thư của Himass gửi đến khán giả

Việc Himass phải dừng lại sự nghiệp ở đỉnh cao phong độ không chỉ là cú sốc lớn với người hâm mộ mà còn là một nốt trầm còn bỏ ngỏ sau nhiều năm gắn bó với PUBG PC và Esports. Trong tâm thư gửi đến khán giả, nam game thủ cho biết hẹn khán giả ở một nơi khác.

Phía dưới bài đăng, nhiều khán giả đã ủng hộ quyết định chia tay PUBG PC và hy vọng Himass sẽ không dừng lại sự nghiệp tuyển thủ và có thể chuyển sang thi đấu ở một tựa game mới.