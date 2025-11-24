Chính thức công bố giải pickleball tỷ đồng tại Hà Nội

Chiều 24/11, tại trụ sở Đài truyền hình Việt Nam đã diễn ra lễ công bố Giải pickleball VTV Cup 2025. Với mục tiêu xây dựng giải đấu trở thành sự kiện thường niên đẳng cấp, quy mô lớn và hấp dẫn hàng đầu Việt Nam, Giải pickleball VTV Cup ngay từ mùa đầu tiên đã được đầu tư mạnh mẽ và chuyên nghiệp, quy tụ hơn 700 vận động viên tham dự. Trong đó những tay vợt xuất sắc như: Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân, Lý Hoàng Nam, Sophia Phương Anh, Jolie Thiên Lam, Sophia Huỳnh Trần, Vanshik Kapadia, Harsh Mehta…

Ông Đỗ Đức Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu tại lễ công bố giải pickleball VTV Cúp 2025. Ảnh: BTC

Các VĐV sẽ tham gia tranh tài ở 9 nội dung thi đấu: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ chuyên nghiệp; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào 34 tuổi trở xuống; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào 35 tuổi trở lên. Giải đấu diễn ra từ ngày 28 đến 30/11 tại cụm sân US Pickleball, phường Hồng Hà (Hà Nội). Đây là tổ hợp 23 sân đạt tiêu chuẩn Mỹ, hiện đại, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn thi đấu chuyên nghiệp.

Giải đấu được phối hợp thực hiện bởi ban thể thao - Đài truyền hình Việt Nam, Cục Thể dục thể thao Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan. Thương hiệu Dạ Hương là nhà đồng hành chính của giải.

Sự đồng hành của Dạ Hương tại Giải Pickleball VTV Cúp 2025 tiếp tục khẳng định cam kết của thương hiệu trong việc cổ vũ phụ nữ chủ động chăm sóc sức khỏe, cân bằng tinh thần và hướng đến lối sống “Tươi mới hơn – Hạnh phúc hơn mỗi ngày”. Ảnh: BTC

Các trận đấu của giải sẽ áp dụng hệ thống giám sát hình ảnh IRS của MK Vision gồm 10 camera AI được lắp đặt tại các vị trí quan trọng trên sân. Tổng giải thưởng của Giải pickleball VTV Cup 2025 lên tới hơn 1 tỷ đồng, gồm các giải thưởng đồng đội và cá nhân. Trong đó danh hiệu Hoa khôi pickleball VTV Cup 2025 là một giải thưởng đặc biệt, là điểm nhấn của giải, nhằm tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và vai trò của nữ VĐV trong cộng đồng pickleball nói riêng và thể thao nói chung.

Tại lễ công bố Giải pickleball VTV Cup 2025, ban tổ chức cũng phát động gây quỹ ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ, kêu gọi các VĐV, khán giả và các đơn vị chung tay vì cộng đồng.