Chiều vợ như Ronaldo: Đổi tên chuyên cơ triệu USD vì thương hiệu của Georgina

Nhưng thay đổi sau đám cưới của Ronaldo và Georgina.

Sau lễ cưới ấm cúng diễn ra riêng tư tại Bồ Đào Nha vào tháng 8 vừa qua, siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng tỏ độ cưng chiều bạn đời bằng một hành động khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ: thay đổi nhận diện thương hiệu trên chiếc chuyên cơ xa xỉ của mình.

Dòng chữ biểu tượng "CR7" gắn liền với sự nghiệp huyền thoại của tiền đạo người Bồ Đào Nha ở phần cửa thang lên máy bay đã được thay thế bằng dòng chữ "Mimoa" màu hồng nổi bật. Đây chính là thương hiệu thời trang thể thao và nội y cao cấp mà bà xã Georgina Rodríguez vừa chính thức trình làng.

Ronaldo cực chiều vợ (Ảnh: IGNV)

Trên trang Instagram cá nhân có hàng chục triệu lượt theo dõi, Georgina đã chia sẻ khoảnh khắc cô bước lên chiếc chuyên cơ mang tên thương hiệu riêng của mình. Động thái này không chỉ đánh dấu sự ủng hộ hết lòng của Ronaldo dành cho sự nghiệp kinh doanh của vợ mà còn thể hiện tình yêu bền chặt sau gần một thập kỷ đồng hành.

Georgina thường xuyên di chuyển bằng chuyên cơ riêng (Ảnh: IGNV)

(Ảnh: IGNV)

Cột mốc mới sau đám cưới kín tiếng tại Bồ Đào Nha

Hành động thay đổi biểu tượng trên máy bay diễn ra ngay sau khi cặp đôi chính thức về chung một nhà. Vào ngày 11/8 vừa qua, Ronaldo và Georgina đã tổ chức một lễ cưới dân sự ấm cúng tại Cascais, Bồ Đào Nha với sự tham gia của gia đình và 5 người con. Sự kiện này đã khép lại chặng đường 10 năm hẹn hò và đập tan những lời đồn đoán kéo dài suốt nhiều năm của truyền thông quốc tế.

Siêu xe hay chuyên cơ từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong phong cách sống thượng lưu của Ronaldo. Siêu sao 41 tuổi từng sở hữu chiếc Gulfstream G200 trị giá khoảng 25 triệu USD, sau đó nâng cấp lên các dòng máy bay tư nhân cao cấp hơn để phục vụ nhu cầu di chuyển gia đình và công việc kinh doanh giữa Bồ Đào Nha, Ả Rập Xê Út cũng như các điểm du lịch trên thế giới.

Ronaldo và vợ vừa cưới (Ảnh: IGNV)

Trước đây, chuyên cơ của chân sút Al-Nassr luôn mang bộ nhận diện cá nhân gồm logo "CR7" và hình ảnh dáng nhảy ăn mừng bàn thắng đặc trưng. Việc nhường một phần nhận diện diện mạo chuyên cơ cho thương hiệu của Georgina tiếp tục khẳng định tình cảm mà Ronaldo dành cho nguời bạn đời của mình.

Tiên