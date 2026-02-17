Chiêu Linh: "Thiên thần sân băng" gói ghém mười năm đơn độc, để thắp lửa cho những bàn chân chưa một lần chạm băng

Chín tuổi bắt đầu bằng những cú ngã, mười hai tuổi một mình giữa xứ lạnh, và mười năm sau để trở thành một "độc bản" trên băng. Với Chiêu Linh, trượt băng nghệ thuật chưa bao giờ là một cuộc dạo chơi lấp lánh, đó là hành trình của một tinh thần thép mài giũa trên lưỡi dao kim loại.

VĐV Chiêu Linh, tên thật là Trần Khánh Linh sinh năm 2005 (Hà Nội) được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của bộ môn trượt băng nghệ thuật Việt Nam trong gần một thập kỷ qua. Cô nhiều lần giành chức vô địch quốc gia ở các nhóm tuổi, nổi bật với 3 HCV nội dung Novice A và HCV Junior tại Giải trượt băng nghệ thuật Việt Nam năm 2019. Ở đấu trường quốc tế, Khánh Linh ghi dấu ấn khi giành 2 HCV tại giải Skate Asia (các nội dung Artistic Freestyle 4 và Open Freestyle Silver 4), cùng HCV tại giải SFSC Trophy Night 2019 (Úc) ở hạng mục Intermediate Novice Ladies. Tính đến những năm gần đây, cô đã sở hữu hơn 20 huy chương các loại trong nước và quốc tế.

"Mười buổi học để... đứng vững"

Năm 2013, sân băng Royal City khánh thành, cũng là lúc cô bé Chiêu Linh 9 tuổi tìm thấy "định mệnh" của mình. Sau rất nhiều môn ngoại khóa không tên, Linh chạm tay vào trượt băng và biết chắc chắn đây là mảnh ghép mình tìm kiếm.

Nhưng đam mê không đồng nghĩa với dễ dàng. Thực tế khắc nghiệt hơn những thước phim hoạt hình lung linh trên màn ảnh. Hai buổi học đầu tiên, Linh hoàn toàn không thể đứng vững, phải bám chặt tay huấn luyện viên để bước đi trong vô vọng. Phải mất tới 10 buổi "vật lộn", cô mới có thể tự lướt đi những mét đầu tiên.

Thay vì sợ hãi, cô bé ngày ấy lại say mê sự khó khăn đó: "Từ khi 4 tuổi, mình đã được mẹ cho học rất nhiều bộ môn ngoại khoá, thể thao, nghệ thuật nhưng mình không thực sự quá thích một bộ môn nào. Nhưng với trượt băng, từ giây phút đầu tiên khi mẹ mình thông báo với mình rằng sẽ cho mình học trượt băng nghệ thuật, mình đã biết chắc chắn đây là bộ môn mình yêu thích và sẽ không thay đổi. Và đến giờ vẫn vậy, đam mê với trượt băng nghệ thuật của mình chỉ ngày càng lớn hơn và qua năm tháng gắn bó, trượt băng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, gắn liền với đời sống sinh hoạt thường ngày của mình".

Khái niệm về sự bền bỉ của Chiêu Linh đã bắt đầu từ những cú ngã đầu đời như thế...

Chiêu Linh với niềm đam mê trượt băng từ nhỏ (Ảnh: NVCC)

Độc hành tuổi 12

Trượt băng là môn thể thao của sự đơn độc. Với một vận động viên Việt Nam, nỗi cô đơn đó còn mang hình hài của những chuyến tập huấn xa nhà khi mới 12 tuổi.

Giữa sân băng quốc tế rộng lớn, không có tiếng cổ vũ bằng tiếng Việt, chỉ có tiếng gió rít và hơi lạnh thấm vào da thịt. Linh thừa nhận đã có vô số khoảnh khắc muốn tháo giày, đặt ngay một chuyến bay sớm nhất để về với sự bao bọc của mẹ. Nhưng sau tất cả, cô chọn ở lại. Bởi khi đó, trên vai cô không chỉ là giấc mơ cá nhân, mà là trách nhiệm của hai chữ "Việt Nam" trước bạn bè quốc tế.

"Đã có vô số khoảnh khắc như vậy. Tập huấn một mình nơi xứ người với một cô bé 12 tuổi được bố mẹ bao bọc thật không dễ dàng, khi mình phải tự lập hoàn toàn trong mọi việc, cộng thêm tập luyện thể thao vốn luôn rất khắc nghiệt. Mình vui rằng mình đã không dừng bước tiếp để có thể đạt tới được ngày hôm nay", Chiêu Linh nhớ lại hành trình đã qua.

Chiêu Linh với chặng đường khẳng định tài năng trên đấu trường quốc tế (Ảnh: NVCC)

Màn biểu diễn trên sân băng của Chiêu Linh

Ai cũng có thể đến với trượt băng

Dưới góc nhìn của một người đã gắn bó với băng giá hơn một thập kỷ, Linh tin rằng bất cứ ai cũng có thể chạm tay vào bộ môn này. Cô kể về những cụ ông, cụ bà 80-90 tuổi ở nước ngoài vẫn khiêu vũ đôi trên băng như một minh chứng cho sức sống mãnh liệt của môn nghệ thuật này. Linh cũng không quên nhắn nhủ những kinh nghiệm thực tế cho người mới bắt đầu: Từ việc chọn đôi tất cao cổ mềm mại, trang phục thể thao ôm sát giữ ấm, cho đến tầm quan trọng của một đôi giày đúng tiêu chuẩn.

Mười năm nhìn lại, những huy chương và danh hiệu không định nghĩa Chiêu Linh bằng chính sự trưởng thành. Những lần "tự mình vượt qua" đã nhào nặn nên một bản lĩnh thép, một sự tự lập không chỉ dùng trên sân băng mà còn trong cả cuộc sống.

"Mỗi khó khăn, thử thách và những lần liên tục vượt giới hạn bản thân đã rèn luyện cho mình một tinh thần thép, sự kiên trì, bền bỉ và tự lập. Đây là những điều rất quan trọng giúp mình vươn xa hơn trong các lĩnh vực, khía cạnh khác trong cuộc sống, không chỉ trong thể thao", Chiêu Linh tâm sự.

Khép lại những năm tháng chinh chiến đỉnh cao, "thiên thần sân băng" Việt Nam không rời xa mặt băng, mà chọn một cách hiện diện khác thầm lặng và bao dung. Từ một vận động viên độc hành giữa xứ người, Trần Khánh Linh giờ đây trở thành người thắp lửa, tỉ mỉ ươm mầm cho những thế hệ kế cận trong vai trò huấn luyện viên.

Cô không còn chỉ trượt cho riêng mình. Những kinh nghiệm xương máu từ đấu trường quốc tế nay được Linh gói ghém vào từng bài giảng, dẫn dắt các tài năng trẻ bước tiếp con đường mà cô đã khai phá. Sau những vòng xoay rực rỡ là một sứ mệnh mới, sứ mệnh của một người thầy, người truyền cảm hứng, nỗ lực đưa trượt băng nghệ thuật Việt Nam vươn xa hơn từ chính những hạt mầm mà cô đang tận tụy chăm sóc mỗi ngày.