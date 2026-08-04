Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia có gì đặc biệt?

HLV Kim Sang-sik và các học trò đã tạo nên những cột mốc mới sau chiến thắng đậm 3-0 trước Indonesia tại ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng ấn tượng trước Indonesia (ảnh Hữu Phạm)

Nối dài những cột mốc mới

Trên sân Pakansari, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc sự hồi hộp của các CĐV. Thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải thắng để đảm bảo quyền tự quyết trong cuộc đua vào bán kết tại bảng A.

Diễn biến trận đấu mặc dù vậy lại trở nên rất thuận lợi với đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Văn Vĩ mở tỷ số sớm sau tình huống lên bóng chớp nhoáng ngay đầu trận đấu. Không lâu sau đó, tới lượt Hai Long khiến các khán đài sân Pakansari phải câm lặng với tình huống dứt điểm thứ 2, xé toang mảnh lưới đội chủ nhà.

Thom Haye (số 19) gần như không thể hiện được năng lực trước hàng tiền vệ Việt Nam

Pha làm bàn ở phút 71 của Nguyễn Xuân Son sau khi được vào sân thay người trong hiệp 2 đã đặt dấu chấm hết cho nỗ lực đảo ngược tình thế của Indonesia. Từ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đội tuyển Việt Nam vươn lên chiếm ngôi đầu bảng A với 7 điểm, ngang bằng Singapore nhưng hơn chỉ số phụ và nhiều hơn Indonesia 1 điểm.

Cánh cửa vào bán kết đã mở toang khi ở lượt cuối, Việt Nam chỉ phải gặp Campuchia trong khi Singapore và Indonesia đối đầu nhau.

Đây là lần đầu tiên sau 30 năm, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trên sân khách trước Indonesia. Cụ thể vào năm 1996, Việt Nam đã đánh bại đội chủ nhà 3-2 ở trận tranh hạng ba Tiger Cup.

Theo thống kê, đôi bên đã gặp nhau 31 lần và Việt Nam thắng 9, thua 11 trận, hoà 11. Nhưng kể từ thời điểm trên, đội tuyển Việt Nam chưa một lần đánh bại Indonesia trên sân đối phương. Chiến thắng trước Indonesia cũng nối dài mạch bất bại của đội tuyển Việt Nam lên con số 21 với 15 trận thắng.

Dấu ấn từ HLV Kim Sang-sik

Trận thắng Indonesia đã gần như xoá tan mọi nghi ngờ về cách cầm quân của HLV Kim Sang-sik. Trước Singapore, đội tuyển Việt Nam đã bế tắc trong 90 phút tại Mỹ Đình dù trội hơn đối phương về tỷ lệ kiểm soát bóng và dứt điểm.

Đây là trận đấu ông Kim Sang-sik tung vào sân đội hình tấn công với 3 mũi nhọn Nguyễn Xuân Son-Đình Bắc và Hoàng Hên trong đội hình. Hàng tiền vệ đồng thời có cả Hoàng Đức và Quang Hải, cả 2 đều có thiên hướng tấn công. Tuyến giữa đội tuyển Việt Nam dù vậy trở nên yếu đuối hơn khi thiếu một người cầm trụ.

Dù không ghi bàn, Nguyễn Tài Lộc vẫn được chấm điểm cao trong 2 trận đấu trước Singapore và Indonesia (ảnh Hữu Phạm)

HLV Kim Sang-sik đã thừa nhận việc để Hoàng Đức đá cùng với Quang Hải ở khu trung tuyến là một nhược điểm. Trong trận đấu với Indonesia, nhà cầm quân Hàn Quốc đã đưa ra nhiều điều chỉnh về nhân sự và đã phát huy tác dụng.

Nguyễn Hoàng Hên, Xuân Son và cả Quang Hải được để trên ghế dự bị. Thay vào đó, đội hình xuất phát có sự hiện diện của Hai Long cùng Lê Phạm Thành Long. Ở phía trên, Đình Bắc vẫn được tin dùng đồng thời Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) cũng có tên.

Sự xuất hiện của Thành Long đã khiến tuyến giữa đội tuyển Việt Nam cân bằng hơn, đồng thời giải phóng Hoàng Đức khỏi nhiệm vụ phòng thủ. Tiền vệ Ninh Bình nhờ đó phát huy được tối đa khả năng hỗ trợ tấn công với 2 pha kiến tạo xuất sắc. Ở phía trên, Đình Bắc và Tài Lộc có thể chơi bóng độc lập, thường xuyên quấy đảo khung thành đối thủ, tạo điều kiện cho các vị trí khác có khoảng trống để xâm nhập vòng cấm đối phương.

HLV Kim Sang-sik vẫn bất bại với đội tuyển Việt Nam (ảnh Hữu Phạm)

Thom Haye , ngôi sao tiền vệ bên phía Indonesia đã bị lu mờ trước hàng tiền vệ Việt Nam. Ở phía trên, tiền đạo Baker đã ghi 4 bàn trong 2 trận trước đó gần như trong cảnh "đói" bóng.

Bước sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik đã thực hiện khá nhiều sự thay đổi về nhân sự, trong đó Nguyễn Xuân Son để lại dấu ấn với bàn ấn định tỷ số 3-0. Diễn biến trước Indonesia cho thấy ông Kim Sang-sik có nhiều phương án khác nhau, và sức mạnh của đội tuyển Việt Nam được tạo nên bởi cả tập thể thay vì phụ thuộc vào một vài cá nhân. Chính điều này giúp nhà cầm quân Hàn Quốc luôn linh hoạt trong các phương án tác chiến trước từng đối thủ khác nhau.