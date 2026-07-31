Chiến lược 'mua rẻ bán đắt' biến Leipzig thành vua chuyển nhượng mới

Với 5 thương vụ Diomande, Gvardiol, Sesko, Szoboszlai và Olmo, Leipzig mang về doanh thu trên 400 triệu euro và lãi gần 250 triệu euro.

Diomande mang về khoản lãi ít nhất 5 lần cho Leipzig.

Đúng 10 năm trước, Leipzig giành quyền thăng hạng Bundesliga. Dưới bàn tay định hướng của Ralf Rangnick, Leipzig bắt tay vào kế hoạch dài hạn, biến CLB thành trạm trung chuyển để đưa về cầu thủ tiềm năng dưới độ tuổi 24 và đào tạo họ thành ngôi sao để chuyển nhượng sinh lời.

Leipzig dựng nên hệ thống tuyển trạch "mát tay" bậc nhất nước Đức. Họ tuyển chọn "ngọc thô" dựa trên các tiêu chí quan trọng như: thể chất, thể lực vượt trội, phù hợp cho lối chơi pressing cường độ cao (Gegenpressing) theo đúng bản sắc của hệ thống Red Bull.

Họ đổ dồn chú ý vào các giải đấu ở Pháp (Ligue 1, Ligue 2), Áo, Croatia và các nước Bắc Âu. Sau một thập kỷ, Leipzig thành công mỹ mãn với chiến lược "mua rẻ, bán đắt". Mỗi mùa giải trôi qua, đại diện của Bundesliga lại bán đi một ngôi sao, thu về khoản lãi gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp 5 lần.

Yan Diomande chuẩn bị là "bom tấn" mang về khoản lãi kỷ lục cho Leipzig. Họ chiêu mộ Diomande từ CLB Leganes (Tây Ban Nha) với giá 20 triệu euro. Đến kỳ chuyển nhượng hè này, Real Madrid nổ bom tấn Diomande với giá trên 100 triệu euro. Theo Marca , "Kền kền trắng" chi đến 130 triệu euro để nhận cái gật đầu từ Leipzig.

Những khoản lãi khổng lồ của Leipzig từ bán cầu thủ.

Những thương vụ mang về tiền lãi khổng lồ cho Leipzig còn có Josko Gvardiol, Christopher Nkunku, Benjamin Sesko, Dominik Szoboszlai, Dani Olmo, Naby Keita. Leipzig từng chiêu mộ Ibrahima Konate theo dạng chuyển nhượng tự do, sau đó bán cho Liverpool với giá 40 triệu euro. Họ cũng nâng tầm Dayot Upamecano từ việc mua trung vệ này với giá chỉ 10 triệu euro, bán ra với giá 42,5 triệu euro.

Theo số liệu của Transfermarkt, tính từ lúc Leipzig thăng hạng Bundesliga, họ thu về hơn một tỷ euro tiền bán cầu thủ. Tính riêng từ kỳ chuyển nhượng hè 2021, Leipzig thu đến 749,4 triệu euro từ thị trường chuyển nhượng. Đổi lại, họ chi 604 triệu euro trong 5 năm qua để tái đầu tư.

Khi cân đối thu và chi trong 10 năm, Leipzig lãi khoảng 300 triệu euro. Chiến lược của họ là "gối đầu" liên tục giữa bán/mua cầu thủ. Cụ thể, khi Leipzig bán đi một thương vụ "bom tấn" với giá 100 triệu euro, họ sẽ lên kế hoạch bổ sung từ 2-3 tân binh với giá chuyển nhượng dao động từ 20-25 triệu euro.

Từ cách xoay vòng linh hoạt ấy, Leipzig vẫn đảm bảo chất lượng đội hình để cạnh tranh ở Bundesliga và giành suất dự Champions League. Mùa trước, họ về thứ 3 tại Bundesliga dù chia tay 2 trụ cột là Sesko và Xavi Simons.

Sau Diomande, Leipzig dự kiến đặt lên thị trường chuyển nhượng các "bom tấn" tiếp theo như trung vệ Castello Lukeba, tiền đạo cánh Antonio Nusa và tiền vệ Assan Ouedraogo. Riêng Lukeba, 23 tuổi, đã được định giá 50 triệu euro.

Leipzig chiêu mộ Lukeba với giá 34 triệu euro, kỳ vọng sẽ lãi ít nhất gấp đôi khi chuyển nhượng trung vệ người Pháp. Họ chiêu mộ Nusa từ Club Brugge với mức phí 21 triệu euro, đến nay được định giá tăng gấp đôi. Assan Ouedraogo, tài năng 20 tuổi được mệnh danh "Pogba nước Đức" là tương lai lâu dài của Leipzig. Họ chiêu mộ Assan với giá 10 triệu euro, đến nay đã tăng gấp ba.

Nkunku mờ nhạt từ ngày rời Leipzig.

Những "bom tấn" từ Leipzig khi chuyển đến CLB khác, số lượng thất bại đang vượt trội. Timo Werner và Nkunku, Naby Keita là những ngôi sao đánh mất chính mình khi rời Leipzig. Sesko và Xavi Simons chưa đáp ứng kỳ vọng ở mùa giải 2025/26. Gvardiol chơi tròn vai tại Man City. Szoboszlai và Olmo là 2 ngôi sao tiếp tục phát triển, tỏa sáng ở CLB mới.

Tân binh từ Leipzig "khó dùng" chẳng kém cầu thủ đắt giá của Borussia Dortmund. Các cầu thủ Leipzig được lắp ghép vào hệ thống chiến thuật đặc thù của nhà Red Bull - Gegenpressing với cường độ vận động cực cao - Khi thoát khỏi hệ sinh thái này và sang các CLB có lối chơi kiểm soát chậm rãi hơn hoặc đòi hỏi tính cá nhân cao hơn, họ thường khó thích nghi.

Mặt khác, việc cày ải với cường độ cao ở Leipzig khiến nhiều cầu thủ của Bò tót tiềm ẩn nguy cơ chấn thương nặng. Keita và Nkunku là ví dụ điển hình, vừa rời Leipzig đã dính chấn thương liên miên và đánh mất sự nghiệp đỉnh cao.