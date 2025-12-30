Chiếc Lexus nát bét sau tai nạn thảm khốc: Võ sĩ nổi tiếng thoát chết thần kì, hai người bạn thân tử vong tại chỗ

Giới thể thao quốc tế đang rúng động trước thông tin võ sĩ quyền Anh hạng nặng Anthony Joshua vừa trải qua một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Nigeria. Dù may mắn sống sót và hiện được xác nhận ở tình trạng "ổn định", bi kịch lớn nhất là hai người bạn thân thiết nhất của anh đã thiệt mạng tại chỗ.

Theo xác nhận từ chính quyền bang Ogun (Nigeria), vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 11 giờ sáng ngày 29/12 trên tuyến cao tốc Lagos - Ibadan, đoạn qua Makun, khu vực Tây Nam Nigeria. Thời điểm đó, Anthony Joshua đang trên đường đi thăm gia đình thì chiếc SUV Lexus chở anh bất ngờ đâm thẳng vào một chiếc xe tải đang đỗ bất động ven đường.

Những hình ảnh được công bố sau tai nạn cho thấy mức độ hủy hoại đặc biệt nghiêm trọng: chiếc Lexus gần như bị phá nát hoàn toàn, cửa xe bị xé toạc, phần mui méo mó, chỉ còn là đống sắt vụn. Trong khi đó, một chiếc Mitsubishi Pajero được cho là thuộc đoàn xe hộ tống của Joshua vẫn còn nguyên vẹn, nằm cách hiện trường chỉ vài mét.

Chiếc SUV bị hư hỏng hoàn toàn sau vụ tai nạn (Ảnh: Mail Online)

Tổng cộng có 5 người liên quan đến vụ va chạm. Eddie Hearn - nhà quảng cáo lâu năm của Anthony Joshua - đã xác nhận 2 nạn nhân thiệt mạng là Sina Ghami và Latif Ayodele, đều là những người bạn thân thiết và thành viên cốt lõi trong ê-kíp của võ sĩ người Anh. Thông tin này ngay lập tức gây chấn động cộng đồng quyền Anh và người hâm mộ trên toàn thế giới.

Anthony Joshua chụp ảnh cùng 2 người bạn thân Latif Ayodele (ở giữa) và Sina Ghami (bên phải). Cả hai đều đã thiệt mạng trong vụ tai nạn (Ảnh: IGNV)

Chính quyền bang Ogun cho biết Anthony Joshua và 1 hành khách khác đã được đưa khẩn cấp tới một cơ sở y tế chuyên biệt ở Lagos ngay sau tai nạn. Trong thông cáo chính thức, các bác sĩ xác nhận cả hai đang trong tình trạng ổn định, chưa cần can thiệp y tế khẩn cấp, song vẫn được theo dõi chặt chẽ bởi đội ngũ y tế.

Một đoạn video quay tại hiện trường lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Anthony Joshua vẫn còn tỉnh táo, giơ ngón tay cái lên trấn an trong lúc lực lượng chức năng và người dân địa phương vây quanh đống đổ nát. Nhiều người có mặt không giấu được sự kinh ngạc khi nhận ra võ sĩ hạng nặng nổi tiếng đang gặp nạn ngay trước mắt họ.

Hình ảnh Anthony Joshua sau vụ tai nạn xe hơi khiến hai người bạn của anh thiệt mạng. Nhà vô địch quyền anh đã suýt mất mạng trong vụ tai nạn đó (Ảnh: X)

Nhà cựu vô địch thế giới hạng nặng Anthony Joshua, cởi trần và choáng váng khi ngồi trong chiếc SUV Lexus bị hư hỏng đầy rẫy những mảnh kính vỡ (Ảnh: Mail Online)

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Getty)

Bi kịch càng trở nên đau lòng khi chỉ vài giờ trước tai nạn, Anthony Joshua vẫn chia sẻ story Instagram không mặc áo, vui vẻ chơi bóng bàn cùng Latif Ayodele. Đoạn video được đăng vào khoảng 9h30 sáng giờ địa phương, tức chỉ hơn một tiếng rưỡi trước thời điểm tai nạn xảy ra. Không lâu sau, Ayodele và Ghami đã mãi mãi ra đi.

Ảnh: IGNV

Latif Ayodele - tên khai sinh Kevin Ayodele - là người bạn gắn bó với Joshua từ trước khi anh bước lên đỉnh cao sự nghiệp. Tình bạn của họ kéo dài từ những ngày Joshua còn chưa giành được danh hiệu lớn nào. Ayodele thậm chí từng xuất hiện trong bài đăng Instagram đầu tiên của Joshua năm 2015, khi võ sĩ này giành đai vô địch thế giới đầu tiên trước Charles Martin. Trước đó, Ayodele từng chơi bóng đá cho nhiều CLB bán chuyên tại Anh.

Trong khi đó, Sina Ghami là HLV thể lực lâu năm của Joshua, người đồng hành cùng anh trong suốt hành trình chinh phục các đỉnh cao quyền Anh. Ghami cũng xuất hiện trong những bài đăng đầu tiên của Joshua trên mạng xã hội, cho thấy mức độ thân thiết không chỉ trong công việc mà còn ngoài đời sống cá nhân.

Ảnh: IGNV

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện vẫn đang được điều tra và xuất hiện những thông tin trái chiều. Cơ quan An toàn Đường bộ Liên bang Nigeria cho rằng chiếc SUV Lexus có thể đã chạy quá tốc độ khi vượt xe, dẫn đến mất kiểm soát và đâm vào xe tải đỗ bên đường. Tuy nhiên, Ủy viên Cảnh sát bang Ogun lại đưa ra nhận định khác, cho biết lốp xe của Joshua bị nổ, khiến tài xế không thể làm chủ tay lái.

Sau sự việc, nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng thể thao đã lên tiếng chia sẻ. Jake Paul - đối thủ gần nhất của Joshua - viết trên mạng xã hội: "Cuộc sống quan trọng hơn quyền Anh rất nhiều. Tôi đang cầu nguyện cho những sinh mạng đã mất, cho AJ và tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn này". Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu cũng gửi lời chia buồn, gọi Joshua là niềm tự hào của đất nước và chúc anh sớm hồi phục.

Được biết, Anthony Joshua có gốc gác gia đình tại Sagamu (bang Ogun) và thường trở về Nigeria vào dịp cuối năm. Anh đang trong kỳ nghỉ lễ và trên đường thăm người thân thì tai nạn xảy ra. Một người thân của Joshua chia sẻ rằng gia đình vẫn chưa gặp được anh và đang vô cùng bàng hoàng trước biến cố.

Dù thoát chết trong gang tấc, Anthony Joshua đang phải đối diện với mất mát tinh thần cực lớn khi hai người bạn thân nhất đã ra đi vĩnh viễn. Với võ sĩ hạng nặng này, đây không chỉ là một vụ tai nạn giao thông - mà là bi kịch đau đớn nhất ngoài võ đài trong suốt sự nghiệp của anh.

Theo Mail Online.