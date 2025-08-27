Chia tay sân đấu, Roger Federer vẫn "gây sốt" nhờ vươn lên làm... tỷ phú USD

Huyền thoại quần vợt người Thụy Sĩ, Roger Federer, vừa được công bố đã chính thức trở thành tỷ phú, theo ước tính từ Forbes. Đây là vận động viên thứ bảy trong lịch sử thể thao thế giới đạt đến mức tài sản này.

Ở tuổi 44, Federer đã giải nghệ vào năm 2022 sau trận đôi đầy cảm xúc ở Laver Cup cùng Rafael Nadal. Trong suốt sự nghiệp kéo dài 24 năm, anh đã kiếm được khoảng 130 triệu USD tiền thưởng – đứng thứ ba trong lịch sử quần vợt, chỉ sau Novak Djokovic và Rafael Nadal.

Tuy nhiên, phần lớn khối tài sản của anh không đến từ sân đấu mà đến từ các hợp đồng quảng cáo và đầu tư chiến lược. Năm 2018, Federer ký hợp đồng có giá trị 300 triệu USD trong 10 năm với Uniqlo, sau khi hợp đồng với Nike kết thúc.

Dù có số tổng tiền thưởng cao top 3 lịch sử làng tennis, số ấy cũng chỉ chiếm khoảng 10% tổng tài sản của Federer. Huyền thoại này vươn lên tầm tỷ phú USD chủ yếu nhờ tài đầu tư cũng như các hợp đồng quảng bá đắt đỏ.

Ngoài ra, danh thủ này còn đầu tư vào công ty thời trang - thể thao của Thụy Sĩ – On, nắm giữ 3% cổ phần hiện được định giá từ 375 triệu đến 500 triệu USD nhờ giá trị vốn hóa công ty lên đến gần 15–17 tỷ USD.

Khối tài sản của anh còn được gia tăng mạnh nhờ các hợp đồng quảng cáo và đầu tư với những thương hiệu đình đám như Rolex, Mercedes-Benz, Lindt, Moët & Chandon, NotCo, NetJets, Oliver Peoples, và sự kết nối lâu dài qua công ty quản lý Team8 cùng sự kiện Laver Cup – hiện đã trở thành giải đấu chính thức thuộc hệ thống ATP.

Theo Bloomberg, ước tính khối tài sản của Federer còn cao hơn mức 1 tỉ USD, lên tới khoảng 1,3 tỉ USD.

Việc trở thành tỷ phú đưa Roger Federer gia nhập nhóm siêu sao thể thao giàu có, cùng với những cái tên như Ion Țiriac (huyền thoại quần vợt người Romania và doanh nhân), Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James, Junior Bridgeman và Tiger Woods.