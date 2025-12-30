Chia tay một “tượng đài bóng đá” từng khoác áo Man United

Tiền đạo lừng danh Edinson Cavani chính thức tuyên bố giải nghệ, khép lại hành trình thi đấu đỉnh cao kéo dài gần 20 năm.

Quyết định này không chỉ đánh dấu sự kết thúc của hành trình rực rỡ, mà còn là lời chia tay đầy cảm xúc của một trong những chân sút xuất sắc làng túc cầu thế giới.

Thông qua mạng xã hội, tiền đạo người Uruguay gửi thông điệp tri ân bằng những dòng đầy cảm xúc: "Cảm ơn rất nhiều, bóng đá!".

Tiền đạo Edinson Cavani khi còn khoác áo Man Utd. Ảnh: Sky Sports

Cựu tiền đạo Man Utd khẳng định bóng đá đã định hình con người mình, giúp anh vượt qua thất bại và những lúc khó khăn. Bản thân anh trân trọng từng bước đi và biến những giấc mơ thuở ấu thơ thành hiện thực.

"Tôi rời đi trong sự bình thản với cảm giác đã cống hiến tất cả trong từng buổi tập và qua từng trận đấu. Có sai lầm, có thành công nhưng luôn với sự tôn trọng nghề nghiệp vốn đã cho tôi quá nhiều điều" – cựu chân sút sinh năm 1987 bày tỏ.

Cavani khởi đầu sự nghiệp trong màu áo Danubio, trước khi gây ấn tượng mạnh tại Palermo. Tuy nhiên, quãng thời gian khoác áo Napoli mới thực sự đưa tên tuổi anh lên hàng ngôi sao lớn của bóng đá châu Âu.

Thống kê cho thấy qua 138 trận đấu cho đội bóng miền Nam nước Ý, Cavani ghi tới 104 bàn thắng, giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A mùa giải 2012–2013 và mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Màn trình diễn xuất sắc đó giúp Cavani chuyển tới PSG với mức phí kỷ lục thời điểm ấy. Tại nước Pháp, anh trở thành biểu tượng của sân Parc des Princes, giành 6 chức vô địch quốc gia, 2 lần là chân sút số một Ligue 1 và từng giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử câu lạc bộ, trước khi bị Kylian Mbappe vượt qua.

Tiếp đến, Cavani lần lượt khoác áo Man Utd, Valencia và khép lại hành trình thi đấu chuyên nghiệp tại Boca Juniors. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, anh vẫn được ngưỡng mộ bởi tinh thần chiến đấu, sự chuyên nghiệp và khát khao cống hiến đến những phút cuối cùng.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia Uruguay, Cavani ghi 58 bàn sau 136 lần ra sân, góp mặt trong thế hệ vàng lọt vào bán kết World Cup 2010 và đăng quang Copa America 2011. Chỉ có Luis Suarez là người ghi nhiều bàn hơn anh cho tuyển Uruguay.

Tuyên bố khép lại sự nghiệp của tiền đạo Edinson Cavani không ồn ào, không phô trương, đúng với cách anh đã sống và thi đấu: bền bỉ, khiêm nhường và tận hiến.

Bóng đá thế giới chia tay một tượng đài săn bàn nhưng hình ảnh chân sút Edinson Cavani có lẽ sẽ còn đọng lại rất lâu trong ký ức người hâm mộ.



