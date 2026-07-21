Chia tay Hà Nội FC, Phạm Tuấn Hải đầu quân cho Thép Xanh Nam Định

Sau khi chia tay Hà Nội FC, tiền đạo Phạm Tuấn Hải chính thức gia nhập Thép Xanh Nam Định theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Ngày 21/7, CLB Thép Xanh Nam Định chính thức công bố bản hợp đồng với tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Chân sút sinh năm 1998 đặt bút ký vào thỏa thuận có thời hạn 3 năm, mở ra chương mới trong sự nghiệp sau nhiều mùa giải gắn bó với Hà Nội FC.

Trong thông báo ra mắt, đội bóng thành Nam đánh giá Tuấn Hải là mẫu tiền đạo giàu năng lượng, luôn thi đấu với tinh thần máu lửa và sở hữu khả năng săn bàn sắc bén. Ban lãnh đạo CLB kỳ vọng sự góp mặt của tuyển thủ Việt Nam sẽ mang đến làn gió mới cho hàng công, đồng thời thể hiện tham vọng chinh phục các danh hiệu ở mùa giải 2026/27.

Phạm Tuấn Hải sinh ngày 19/5/1998, trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội FC. Năm 2014, anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên trong màu áo Công an Nhân dân theo dạng cho mượn, trước khi khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2021.

Tháng 12/2021, Tuấn Hải trở lại Hà Nội FC và nhanh chóng trở thành nhân tố chủ lực trên hàng công. Trong màu áo đội bóng Thủ đô, anh ra sân 132 trận, ghi 42 bàn thắng và góp công lớn giúp Hà Nội FC giành cú ăn ba quốc nội gồm V.League, Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia năm 2022.

Ngày 19/7, Hà Nội FC xác nhận chia tay tiền đạo 28 tuổi sau nhiều năm gắn bó. Đội bóng Thủ đô gửi lời tri ân tới Tuấn Hải, nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của anh không chỉ bằng các bàn thắng mà còn ở tinh thần chiến đấu và khát khao cống hiến.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Phạm Tuấn Hải cũng nhiều lần để lại dấu ấn với những màn trình diễn nổi bật tại các giải đấu lớn. Sau 41 lần ra sân trong 5 mùa giải gần nhất, anh ghi 10 bàn thắng và từng góp công giúp "Những chiến binh Sao vàng" đăng quang ASEAN Cup 2024.